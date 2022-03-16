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В Германии признали отказ от российских энергоресурсов невозможным - РИА Новости, 16.03.2022
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Германия признала свою беспомощность без России
В Германии признали отказ от российских энергоресурсов невозможным - РИА Новости, 16.03.2022
Германия признала свою беспомощность без России
Запрет на импорт российских энергоресурсов может привести к непредсказуемым последствиям для Германии, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на главу немецкой... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:42
2022-03-16T13:48
в мире
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джо байден
сша
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Запрет на импорт российских энергоресурсов может привести к непредсказуемым последствиям для Германии, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на главу немецкой энергетической компании RWE Маркуса Креббера.По мнению Креббера, при вводе санкций страна должна быть готова выдержать возможные последствия, поэтому он считает невозможным отказ Германии от российских энергоносителей.Как отмечает издание, резкий рост цен на газ и уголь уже вынудил некоторые компании, а именно Uniper, VNG и Leag, взять крупные кредиты для поддержания ликвидности.Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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в мире, германия, россия, джо байден, сша, украина, uniper
10:42 16.03.2022 (обновлено: 13:48 16.03.2022)
 
В Германии признали отказ от российских энергоресурсов невозможным

Глава RWE Креббер: Германию ждет удар при отказе от российских энергоресурсов

© AP Photo / Joerg SarbachГазовое хранилище в Редене, Германия
Газовое хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Joerg Sarbach
Газовое хранилище в Редене, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Запрет на импорт российских энергоресурсов может привести к непредсказуемым последствиям для Германии, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на главу немецкой энергетической компании RWE Маркуса Креббера.
"Длительные перебои с поставками ударят по производственным мощностям немецкой промышленности, тогда как полное прекращение импорта будет иметь непредвиденные последствия для теплоснабжения домов", — пояснил он.
По мнению Креббера, при вводе санкций страна должна быть готова выдержать возможные последствия, поэтому он считает невозможным отказ Германии от российских энергоносителей.
Как отмечает издание, резкий рост цен на газ и уголь уже вынудил некоторые компании, а именно Uniper, VNG и Leag, взять крупные кредиты для поддержания ликвидности.
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В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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