https://ria.ru/20220316/elektrichestvo-1778564997.html

Подачу электроэнергии восстановили в большинстве районов Японии

Подачу электроэнергии восстановили в большинстве районов Японии - РИА Новости, 16.03.2022

Подачу электроэнергии восстановили в большинстве районов Японии

Специалисты сумели восстановить подачу электроэнергии в большинстве районов после сильного землетрясения на северо-востоке Японии, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T22:35

2022-03-16T22:35

2022-03-16T22:35

в мире

япония

токио

фукусима (префектура)

землетрясение

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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Специалисты сумели восстановить подачу электроэнергии в большинстве районов после сильного землетрясения на северо-востоке Японии, свидетельствуют данные энергетической компании TEPCO.По данным на 02.09 четверга (20.09 среды мск), отключения электроэнергии наблюдаются до сих пор примерно в 24 тысячах домовладений. Сразу после землетрясения их число составляло более 2 миллионов, включая более 700 тысяч в Токио. Сейчас без света в японской столице остаются чуть более 4,3 тысячи домовладений.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.

https://ria.ru/20220316/signalizatsiya-1778553611.html

япония

токио

фукусима (префектура)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, япония, токио, фукусима (префектура), землетрясение