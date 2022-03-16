https://ria.ru/20220316/ekonomika-1778429484.html
Правительство готовит новый набор мер для поддержки экономики
Правительство готовит новый набор мер для поддержки экономики - РИА Новости, 16.03.2022
Правительство готовит новый набор мер для поддержки экономики
Правительство России начало работу над следующим пакетом мер по обеспечению стабильности экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:10
2022-03-16T13:10
2022-03-16T13:10
экономика
здоровье - общество
михаил мишустин
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство России начало работу над следующим пакетом мер по обеспечению стабильности экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.Во вторник состоялось заседание президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций, на котором был рассмотрен план первоочередных действий. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в план вошло более 100 инициатив, объем финансирования оценивается в 1 триллион рублей."Предложений у бизнеса, у ведомств, у регионов много – мы их все обрабатываем. Постоянно идут совещания под руководством вице-премьеров. Все ключевые решения докладываются председателю правительства, рассматриваются на совещаниях у президента. В общем, работа идет в онлайн-режиме", - добавил министр.По его словам, план мер содержит такие инициативы, как освобождение от проверок; помощь системообразующим предприятиям и малому и среднему бизнесу, в первую очередь по доступу к оборотным средствам; упрощение процедур импорта продукции; мониторинг и управление ситуацией на потребительском рынке и другие мероприятия.
https://ria.ru/20220315/ekonomika-1778235315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, здоровье - общество, михаил мишустин, россия, санкции в отношении россии
Правительство готовит новый набор мер для поддержки экономики
Правительство готовит новый набор мер для поддержки экономики в условиях санкций
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство России начало работу над следующим пакетом мер по обеспечению стабильности экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Во вторник состоялось заседание президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций, на котором был рассмотрен план первоочередных действий. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина
, в план вошло более 100 инициатив, объем финансирования оценивается в 1 триллион рублей.
"Сразу надо сказать, что это именно план первоочередных мер, то есть он будет оперативно пересматриваться, дополняться. И сейчас мы уже начали работу над следующим пакетом", - сказал Решетников, чьи слова приводит пресс-служба правительства.
"Предложений у бизнеса, у ведомств, у регионов много – мы их все обрабатываем. Постоянно идут совещания под руководством вице-премьеров. Все ключевые решения докладываются председателю правительства, рассматриваются на совещаниях у президента. В общем, работа идет в онлайн-режиме", - добавил министр.
По его словам, план мер содержит такие инициативы, как освобождение от проверок; помощь системообразующим предприятиям и малому и среднему бизнесу, в первую очередь по доступу к оборотным средствам; упрощение процедур импорта продукции; мониторинг и управление ситуацией на потребительском рынке и другие мероприятия.