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Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/donbass-1778503189.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 16.03.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 122 мм
Украинские войска в 17.00 мск снова обстреляли прифронтовой город Ясиноватая, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:35
2022-03-16T17:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 мск снова обстреляли прифронтовой город Ясиноватая, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... населенный пункт Ясиноватая, выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ранее в среду в ДНР несколько раз сообщали об обстреле украинскими войсками Ясиноватой, в том числе в 13.10 по городу было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра и в 16.30 - шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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в мире, донбасс, вооруженные силы украины, ясиноватая
17:35 16.03.2022 (обновлено: 17:43 16.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 122 мм

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой десять снарядов калибром 122 мм

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 мск снова обстреляли прифронтовой город Ясиноватая, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... населенный пункт Ясиноватая, выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Ранее в среду в ДНР несколько раз сообщали об обстреле украинскими войсками Ясиноватой, в том числе в 13.10 по городу было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра и в 16.30 - шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассВооруженные силы УкраиныЯсиноватая
 
 
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