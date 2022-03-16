https://ria.ru/20220316/donbass-1778483970.html

Запад и мировая пресса не заметили ракетного удара по Донецку, заявил Путин

Запад и мировая пресса не заметили ракетного удара по Донецку, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Запад и мировая пресса не заметили ракетного удара по Донецку, заявил Путин

Запад и мировая пресса не заметили ракетного удара по Донецку: будто бы ничего не было, и также лицемерно игнорировал происходящее в Донбассе все прошедшие 8... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:42

2022-03-16T16:42

2022-03-16T16:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Запад и мировая пресса не заметили ракетного удара по Донецку: будто бы ничего не было, и также лицемерно игнорировал происходящее в Донбассе все прошедшие 8 лет, заявил президент России Владимир Путин."Что поражает своим запредельным цинизмом - это не только беспардонная ложь Киева, заявления, что это Россия додумалась до этого, якобы запустила ракету по Донецку, а то, что так называемый цивилизованный западный мир, европейская и американская пресса, даже не заметили трагедии Донецка, как будто ничего не было. Именно также лицемерно они отводили глаза и все последние 8 лет, когда матери на Донбассе хоронили своих детей, когда убивали стариков. Это просто какая-то моральная и нравственная деградация, полное расчеловечивание", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов РФ.

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, владимир путин