https://ria.ru/20220316/donbass-1778428663.html
Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан из "Градов"
Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан из "Градов" - РИА Новости, 16.03.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан из "Градов"
Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан в Донецкой народной республике из "Градов", повреждены дома на одной из улиц, сообщает в среду... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:08
2022-03-16T13:08
2022-03-16T13:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан в Донецкой народной республике из "Градов", повреждены дома на одной из улиц, сообщает в среду штаб территориальной обороны республики."Военные формирования Украины атаковали Красный Партизан с использованием РСЗО БМ-21 "Град". Боевики обстреляли Красный Партизан в Ясиноватском районе. Повреждены дома и хозяйственные постройки по улице Олимпийской", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан из "Градов"
Штаб обороны ДНР сообщил об обстреле ВСУ из "Градов" населенного пункта Красный Партизан