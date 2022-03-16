https://ria.ru/20220316/donbass-1778428663.html

Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан из "Градов"

Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан из "Градов" - РИА Новости, 16.03.2022

Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан из "Градов"

Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан в Донецкой народной республике из "Градов", повреждены дома на одной из улиц, сообщает в среду... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:08

2022-03-16T13:08

2022-03-16T13:08

обострение ситуации в днр и лнр

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донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан в Донецкой народной республике из "Градов", повреждены дома на одной из улиц, сообщает в среду штаб территориальной обороны республики."Военные формирования Украины атаковали Красный Партизан с использованием РСЗО БМ-21 "Град". Боевики обстреляли Красный Партизан в Ясиноватском районе. Повреждены дома и хозяйственные постройки по улице Олимпийской", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, донбасс, вооруженные силы украины