https://ria.ru/20220316/donbass-1778420297.html

Силы ДНР освободили 95 населенных пунктов

Силы ДНР освободили 95 населенных пунктов - РИА Новости, 16.03.2022

Силы ДНР освободили 95 населенных пунктов

Силы Донецкой народной республики освободили уже 95 населенных пунктов, сообщает в среду штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:27

2022-03-16T12:27

2022-03-16T12:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778389992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6a938a0dffe45e96bd8cebf66abd33f.jpg

ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики освободили уже 95 населенных пунктов, сообщает в среду штаб территориальной обороны республики.В штабе 15 марта сообщали о 93 освобожденных населенных пунктах."По состоянию на 16 марта 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР освободила 95 населенных пунктов, включая Степное и Тарамчук", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии