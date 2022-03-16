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Украинские войска за сутки 23 раза открывали огонь по территории ДНР
Украинские войска за сутки 23 раза открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 16.03.2022
Украинские войска за сутки 23 раза открывали огонь по территории ДНР
Украинские войска за истекшие сутки 23 раза открывали огонь по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:20
2022-03-16T09:20
2022-03-16T09:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки 23 раза открывали огонь по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении представительства ДНР.Отмечается, что украинские войска применили 179 единиц боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Украинские войска за сутки 23 раза открывали огонь по территории ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ 23 раза открывали огонь по республике за сутки