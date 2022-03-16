09:03 16.03.2022 (обновлено: 09:13 16.03.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Еленовку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 11 снарядов по Гольмовскому и Еленовке
© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 11 снарядов калибром 122 мм по населенным пунктам Гольмовский и Еленовка в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
По данным представительства, в 8.35 по населенному пункту Гольмовский со стороны населенному пункта Дача было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм. По Еленовке со стороны Новомихайловки выпустили пять снарядов калибром 122 мм.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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