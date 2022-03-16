https://ria.ru/20220316/dnr-1778556320.html
Украинские войска обстреляли Ясное в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясное в ДНР - РИА Новости, 16.03.2022
Украинские войска обстреляли Ясное в ДНР
Украинские войска открыли огонь по направлению поселка Ясное в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T21:06
2022-03-16T21:06
2022-03-16T21:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по направлению поселка Ясное в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению ... населенного пункта Ясное: выпущено 16 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
Украинские войска обстреляли Ясное в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ясное