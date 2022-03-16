https://ria.ru/20220316/dnr-1778376814.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 16.03.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска в 8.10 (совпадает с мск) выпустили четыре мины калибром 120 мм по Пантелеймоновке в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T08:34

2022-03-16T08:34

2022-03-16T08:34

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в 8.10 (совпадает с мск) выпустили четыре мины калибром 120 мм по Пантелеймоновке в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.10 - н.п. Троицкое - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/obstrel-1778356412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, вооруженные силы рф, владимир путин