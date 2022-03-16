В Совфеде призвали не включать вводившие санкции страны в диалог по Украине
Сенатор Косачев: страны, которые ввели санкции, не смогут участвовать в диалоге по Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Страны, которые ввели санкции против России, не могут участвовать в диалоге по урегулированию на Украине, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В эфире телеканала "Россия 24" ведущий спросил Косачева о его позиции в отношении предложений некоторых политических лидеров, в том числе европейских, предлагающих себя в качестве посредников в переговорах по урегулированию на Украине. "Заведомо за этот круг нужно выводить любые страны с соответствующими амбициями, которые уже приняли сторону, которые применяют санкции в отношении России. Это вообще не обсуждаемая история", - сказал парламентарий.
Страны, которые в этих тяжелых условиях, в том числе эмоционально, тем не менее, сохранили нейтралитет, "если они готовы оказывать какие-то добрые услуги, почему бы не воспользоваться этими услугами", отметил Косачев. Он пояснил, что подобное посредничество не подменяло бы переговоры РФ и Украины, но зато компенсировало бы беспрецедентное давление на Киев со стороны западных кураторов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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