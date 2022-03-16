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Источник: СФ может рассмотреть законы о денонсации соглашений с СЕ 23 марта - РИА Новости, 16.03.2022
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Источник: СФ может рассмотреть законы о денонсации соглашений с СЕ 23 марта
Источник: СФ может рассмотреть законы о денонсации соглашений с СЕ 23 марта - РИА Новости, 16.03.2022
Источник: СФ может рассмотреть законы о денонсации соглашений с СЕ 23 марта
Совет Федерации может рассмотреть законы о денонсации соглашений с Советом Европы на заседании 23 марта, сообщил РИА Новости источник в верхней палате. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T23:16
2022-03-16T23:16
россия
совет федерации рф
совет европы
политика
в мире
андрей клишас
константин косачев
госдума рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть законы о денонсации соглашений с Советом Европы на заседании 23 марта, сообщил РИА Новости источник в верхней палате."Мы ожидаем, что к 23 марта они будут рассмотрены Госдумой и поступят к нам", - сказал собеседник агентства.Ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в парламенте ожидают проекты законов о денонсации соглашений с Советом Европы в ближайшие дни.Российская сторона проанализировала те конвенции Совета Европы, которые не отвечают интересам РФ и которые будут подлежать денонсации, сообщил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, Россия точно будет денонсировать Устав Совета Европы, ЕКПЧ и еще четыре конвенции (хартии), участие в которых предусмотрено только для членов Совета Европы, сказал он.Также, вероятно, будут денонсированы те конвенции СЕ, участие в которых возможно и для не входящих в СЕ государств, но участие в которых более не отвечает интересам Российской Федерации, сообщил Косачев. Перечень таких соглашений, по его словам, будет определяться дополнительно.
https://ria.ru/20220316/volodin-1778380893.html
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россия, совет федерации рф, совет европы, политика, в мире, андрей клишас, константин косачев, госдума рф
23:16 16.03.2022
 
Источник: СФ может рассмотреть законы о денонсации соглашений с СЕ 23 марта

Совфед может рассмотреть законы о денонсации соглашений с Советом Европы 23 марта

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть законы о денонсации соглашений с Советом Европы на заседании 23 марта, сообщил РИА Новости источник в верхней палате.
"Мы ожидаем, что к 23 марта они будут рассмотрены Госдумой и поступят к нам", - сказал собеседник агентства.
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Ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в парламенте ожидают проекты законов о денонсации соглашений с Советом Европы в ближайшие дни.
Российская сторона проанализировала те конвенции Совета Европы, которые не отвечают интересам РФ и которые будут подлежать денонсации, сообщил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, Россия точно будет денонсировать Устав Совета Европы, ЕКПЧ и еще четыре конвенции (хартии), участие в которых предусмотрено только для членов Совета Европы, сказал он.
Также, вероятно, будут денонсированы те конвенции СЕ, участие в которых возможно и для не входящих в СЕ государств, но участие в которых более не отвечает интересам Российской Федерации, сообщил Косачев. Перечень таких соглашений, по его словам, будет определяться дополнительно.
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