https://ria.ru/20220316/denonsatsiya-1778568538.html

Источник: СФ может рассмотреть законы о денонсации соглашений с СЕ 23 марта

Источник: СФ может рассмотреть законы о денонсации соглашений с СЕ 23 марта - РИА Новости, 16.03.2022

Источник: СФ может рассмотреть законы о денонсации соглашений с СЕ 23 марта

Совет Федерации может рассмотреть законы о денонсации соглашений с Советом Европы на заседании 23 марта, сообщил РИА Новости источник в верхней палате. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T23:16

2022-03-16T23:16

2022-03-16T23:16

россия

совет федерации рф

совет европы

политика

в мире

андрей клишас

константин косачев

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096579_250:536:2936:2047_1920x0_80_0_0_9fb4028af02b246485b5df62b2e35954.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть законы о денонсации соглашений с Советом Европы на заседании 23 марта, сообщил РИА Новости источник в верхней палате."Мы ожидаем, что к 23 марта они будут рассмотрены Госдумой и поступят к нам", - сказал собеседник агентства.Ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в парламенте ожидают проекты законов о денонсации соглашений с Советом Европы в ближайшие дни.Российская сторона проанализировала те конвенции Совета Европы, которые не отвечают интересам РФ и которые будут подлежать денонсации, сообщил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, Россия точно будет денонсировать Устав Совета Европы, ЕКПЧ и еще четыре конвенции (хартии), участие в которых предусмотрено только для членов Совета Европы, сказал он.Также, вероятно, будут денонсированы те конвенции СЕ, участие в которых возможно и для не входящих в СЕ государств, но участие в которых более не отвечает интересам Российской Федерации, сообщил Косачев. Перечень таких соглашений, по его словам, будет определяться дополнительно.

https://ria.ru/20220316/volodin-1778380893.html

https://ria.ru/20220316/isklyuchenie-1778361945.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, совет федерации рф, совет европы, политика, в мире, андрей клишас, константин косачев, госдума рф