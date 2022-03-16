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Путин не исключил новых попыток усилить внешнее давление на Россию - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин не исключил новых попыток усилить внешнее давление на Россию
Путин не исключил новых попыток усилить внешнее давление на Россию - РИА Новости, 16.03.2022
Путин не исключил новых попыток усилить внешнее давление на Россию
Президент России Владимир Путин полагает, что будут предприниматься попытки усилить давление на Россию. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:18
2022-03-16T17:39
экономика
россия
санкции
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин полагает, что будут предприниматься попытки усилить давление на Россию."Очевидно, что организовать против России экономический блицкриг, деморализовать наше общество, взять нас нахрапом не получилось. Поэтому мы наверняка увидим попытки усилить давление на нашу страну. Но преодолеем и эти трудности", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов РФ.Президент подчеркнул, что российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям."Будем укреплять наш технологический, научный суверенитет. Направим дополнительные ресурсы на поддержку сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, инфраструктуры, жилищного строительства. Продолжим развивать внешнеторговые связи с расчетом на быстрорастущие динамичные международные рынки", - добавил он."На внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы", - сказал Путин.
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экономика, россия, санкции, владимир путин
17:18 16.03.2022 (обновлено: 17:39 16.03.2022)
 
Путин не исключил новых попыток усилить внешнее давление на Россию

Путин: организовать против России экономический блицкриг и деморализовать ее не получилось

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин полагает, что будут предприниматься попытки усилить давление на Россию.
"Очевидно, что организовать против России экономический блицкриг, деморализовать наше общество, взять нас нахрапом не получилось. Поэтому мы наверняка увидим попытки усилить давление на нашу страну. Но преодолеем и эти трудности", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов РФ.
Президент подчеркнул, что российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям.
"Будем укреплять наш технологический, научный суверенитет. Направим дополнительные ресурсы на поддержку сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, инфраструктуры, жилищного строительства. Продолжим развивать внешнеторговые связи с расчетом на быстрорастущие динамичные международные рынки", - добавил он.
"На внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы", - сказал Путин.
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