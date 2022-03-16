https://ria.ru/20220316/davlenie-1778436026.html

В Кремле назвали давление США на другие страны беспрецедентным

В Кремле назвали давление США на другие страны беспрецедентным - РИА Новости, 16.03.2022

В Кремле назвали давление США на другие страны беспрецедентным

Давление США на другие страны в эти дни беспрецедентно, подавляющее большинство сгибается, но есть и те, кто нет, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:34

2022-03-16T13:34

2022-03-16T13:34

в мире

россия

сша

дмитрий песков

санкции

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Давление США на другие страны в эти дни беспрецедентно, подавляющее большинство сгибается, но есть и те, кто нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."США в эти дни оказывают беспрецедентное давление на многие страны мира. Подавляющее большинство стран сгибаются под этим давлением, но также есть страны, которые не сгибаются и занимают свою суверенную позицию, более сбалансированную. И заявляют открыто о том, что считают неприемлемым какое-либо давление на себя", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, дмитрий песков, санкции