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В Кремле назвали давление США на другие страны беспрецедентным - РИА Новости, 16.03.2022
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В Кремле назвали давление США на другие страны беспрецедентным
В Кремле назвали давление США на другие страны беспрецедентным - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле назвали давление США на другие страны беспрецедентным
Давление США на другие страны в эти дни беспрецедентно, подавляющее большинство сгибается, но есть и те, кто нет, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:34
2022-03-16T13:34
в мире
россия
сша
дмитрий песков
санкции
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Давление США на другие страны в эти дни беспрецедентно, подавляющее большинство сгибается, но есть и те, кто нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."США в эти дни оказывают беспрецедентное давление на многие страны мира. Подавляющее большинство стран сгибаются под этим давлением, но также есть страны, которые не сгибаются и занимают свою суверенную позицию, более сбалансированную. И заявляют открыто о том, что считают неприемлемым какое-либо давление на себя", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, санкции
13:34 16.03.2022
 
В Кремле назвали давление США на другие страны беспрецедентным

Песков: давление США на другие страны беспрецедентно, но есть те, кто не сгибается

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Давление США на другие страны в эти дни беспрецедентно, подавляющее большинство сгибается, но есть и те, кто нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"США в эти дни оказывают беспрецедентное давление на многие страны мира. Подавляющее большинство стран сгибаются под этим давлением, но также есть страны, которые не сгибаются и занимают свою суверенную позицию, более сбалансированную. И заявляют открыто о том, что считают неприемлемым какое-либо давление на себя", - сказал Песков журналистам.
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В миреРоссияСШАДмитрий ПесковСанкции
 
 
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