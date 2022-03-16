https://ria.ru/20220316/biznes-1778490448.html

Путин рассказал об уроке для российского бизнеса

Путин рассказал об уроке для российского бизнеса - РИА Новости, 16.03.2022

Путин рассказал об уроке для российского бизнеса

Президент РФ Владимир Путин рассказал об уроке для российского бизнеса на фоне ареста зарубежных активов компаний и частных лиц: "нет ничего надежнее, чем... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:01

2022-03-16T17:01

2022-03-16T17:04

экономика

россия

обострение ситуации в днр и лнр

санкции

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал об уроке для российского бизнеса на фоне ареста зарубежных активов компаний и частных лиц: "нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, владимир путин