https://ria.ru/20220316/biznes-1778490448.html
Путин рассказал об уроке для российского бизнеса
Путин рассказал об уроке для российского бизнеса - РИА Новости, 16.03.2022
Путин рассказал об уроке для российского бизнеса
Президент РФ Владимир Путин рассказал об уроке для российского бизнеса на фоне ареста зарубежных активов компаний и частных лиц: "нет ничего надежнее, чем... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:01
2022-03-16T17:01
2022-03-16T17:04
экономика
россия
обострение ситуации в днр и лнр
санкции
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал об уроке для российского бизнеса на фоне ареста зарубежных активов компаний и частных лиц: "нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции, владимир путин
17:01 16.03.2022 (обновлено: 17:04 16.03.2022)
Путин рассказал об уроке для российского бизнеса
Президент Путин: нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в собственную страну