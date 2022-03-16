https://ria.ru/20220316/bezopasnost-1778409077.html

Лавров: Россия готова искать пути обеспечения европейской безопасности

Лавров: Россия готова искать пути обеспечения европейской безопасности - РИА Новости, 16.03.2022

Лавров: Россия готова искать пути обеспечения европейской безопасности

Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности - как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:45

2022-03-16T11:45

2022-03-16T11:45

в мире

россия

украина

нато

сергей лавров

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности - как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы готовы искать любые пути обеспечения безопасности и Украины, и европейских стран, и, конечно же, РФ, кроме расширения НАТО на восток", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, нато, сергей лавров