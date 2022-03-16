https://ria.ru/20220316/bezopasnost-1778409077.html
Лавров: Россия готова искать пути обеспечения европейской безопасности
Лавров: Россия готова искать пути обеспечения европейской безопасности - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров: Россия готова искать пути обеспечения европейской безопасности
Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности - как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:45
2022-03-16T11:45
2022-03-16T11:45
в мире
россия
украина
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности - как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы готовы искать любые пути обеспечения безопасности и Украины, и европейских стран, и, конечно же, РФ, кроме расширения НАТО на восток", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, нато, сергей лавров
Лавров: Россия готова искать пути обеспечения европейской безопасности
Лавров: Россия готова искать пути обеспечения безопасности в Европе, кроме расширения НАТО