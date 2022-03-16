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Лавров: Россия готова искать пути обеспечения европейской безопасности - РИА Новости, 16.03.2022
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Лавров: Россия готова искать пути обеспечения европейской безопасности
Лавров: Россия готова искать пути обеспечения европейской безопасности - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров: Россия готова искать пути обеспечения европейской безопасности
Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности - как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:45
2022-03-16T11:45
в мире
россия
украина
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности - как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы готовы искать любые пути обеспечения безопасности и Украины, и европейских стран, и, конечно же, РФ, кроме расширения НАТО на восток", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.
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в мире, россия, украина, нато, сергей лавров
11:45 16.03.2022
 
Лавров: Россия готова искать пути обеспечения европейской безопасности

Лавров: Россия готова искать пути обеспечения безопасности в Европе, кроме расширения НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги европейских стран на здании
Флаги европейских стран на здании - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги европейских стран на здании. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности - как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы искать любые пути обеспечения безопасности и Украины, и европейских стран, и, конечно же, РФ, кроме расширения НАТО на восток", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 15:41
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
 
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