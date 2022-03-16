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Россияне собрали 38 миллионов рублей для помощи беженцам из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/bezhentsy-1778448144.html
Россияне собрали 38 миллионов рублей для помощи беженцам из ЛНР и ДНР
Россияне собрали 38 миллионов рублей для помощи беженцам из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 16.03.2022
Россияне собрали 38 миллионов рублей для помощи беженцам из ЛНР и ДНР
Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше 1000 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР, заявила... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:24
2022-03-16T14:24
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше 1000 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР, заявила глава Росмолодежи Ксения Разуваева."В общей сложности у нас больше 700 центров гуманитарной помощи почти во всех субъектах РФ, мы, кстати, собрали больше 1000 тонн (гумпомощи – ред.) за несколько недель… Помимо этого запущен общероссийский сбор средств на базе Красного Креста, они одни из главных соучастников акции #МЫВМЕСТЕ. Мы собрали 38 миллионов рублей частных пожертвований от людей, которые решили таким образом помочь", - сообщила Разуваева на пресс-конференции, посвященной началу приема заявок для участия в Международной премии #МЫВМЕСТЕ.По ее словам, проект #МЫВМЕСТЕ объединил более 6 миллионов человек во время пандемии, волонтеры продолжали свою деятельность и во время эпидемиологических спадов."Сейчас все волонтеры перенаправили все усилия на поддержку людей, которые прибывают в нашу страну из ЛНР и ДНР. Сегодня во всех ПВР, которых раскинуто больше 200 в 32 регионах нашей страны, наши ребята помогают в ежедневном режиме… У нас сегодня&nbsp;58 тысяч волонтеров, это те ребята, которые ежедневно оказывают поддержку", - рассказала Разуваева и отметила, что волонтеры проекта оказывают психологическую и консультационную помощь людям, эвакуированным из ЛНР и ДНР."Наши ребята отвечают на вопросы, в том числе, как получить материальную помощь, как получить статус беженца и так далее", - добавила Разуваева.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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общество, россия, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
14:24 16.03.2022
 
Россияне собрали 38 миллионов рублей для помощи беженцам из ЛНР и ДНР

Росмолодежь: россияне собрали 38 миллионов рублей для беженцев из республик Донбасса

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСбор гуманитарной помощи жителям Донбасса
Сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше 1000 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР, заявила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
"В общей сложности у нас больше 700 центров гуманитарной помощи почти во всех субъектах РФ, мы, кстати, собрали больше 1000 тонн (гумпомощи – ред.) за несколько недель… Помимо этого запущен общероссийский сбор средств на базе Красного Креста, они одни из главных соучастников акции #МЫВМЕСТЕ. Мы собрали 38 миллионов рублей частных пожертвований от людей, которые решили таким образом помочь", - сообщила Разуваева на пресс-конференции, посвященной началу приема заявок для участия в Международной премии #МЫВМЕСТЕ.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Инфографика
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По ее словам, проект #МЫВМЕСТЕ объединил более 6 миллионов человек во время пандемии, волонтеры продолжали свою деятельность и во время эпидемиологических спадов.
"Сейчас все волонтеры перенаправили все усилия на поддержку людей, которые прибывают в нашу страну из ЛНР и ДНР. Сегодня во всех ПВР, которых раскинуто больше 200 в 32 регионах нашей страны, наши ребята помогают в ежедневном режиме… У нас сегодня 58 тысяч волонтеров, это те ребята, которые ежедневно оказывают поддержку", - рассказала Разуваева и отметила, что волонтеры проекта оказывают психологическую и консультационную помощь людям, эвакуированным из ЛНР и ДНР.
"Наши ребята отвечают на вопросы, в том числе, как получить материальную помощь, как получить статус беженца и так далее", - добавила Разуваева.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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