https://ria.ru/20220316/balkany-1778389524.html

В МИД высказались о пророссийских мероприятиях на Балканах

В МИД высказались о пророссийских мероприятиях на Балканах - РИА Новости, 16.03.2022

В МИД высказались о пророссийских мероприятиях на Балканах

Серия пророссийских мероприятий в сербской части Боснии и Герцеговины и других странах региона - свидетельство реальных настроений на Балканах, заявил в... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:07

2022-03-16T10:07

2022-03-16T10:56

в мире

сербия

босния и герцеговина

евросоюз

балканы

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_417:0:2816:1350_1920x0_80_0_0_ada38c753875a522df27a9111c30439d.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Серия пророссийских мероприятий в сербской части Боснии и Герцеговины и других странах региона - свидетельство реальных настроений на Балканах, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."Обратили внимание на серию массовых пророссийских мероприятий, состоявшихся недавно в различных городах Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Такая демонстрация братства и солидарности в условиях доминирующей сегодня в Европе агрессивной русофобии свидетельствует о реальных настроениях на Балканах", - сказал Пилипсон.Он также, в частности, отметил, что Сербия в украинском вопросе придерживается сбалансированного подхода и не стала присоединяться к антироссийской истерии, развязанной США и Евросоюзом. "При этом там памятуют о собственных интересах и принципах. Такой независимый, разумный курс опирается на широкую поддержку сербских граждан. Свидетельство тому – прошедшие в Белграде масштабные акции в поддержку России", - добавил глава департамента.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/vuchich-1777750127.html

сербия

босния и герцеговина

балканы

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, босния и герцеговина, евросоюз, балканы, сша