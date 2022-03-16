Рейтинг@Mail.ru
В МИД высказались о пророссийских мероприятиях на Балканах - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/balkany-1778389524.html
В МИД высказались о пророссийских мероприятиях на Балканах
В МИД высказались о пророссийских мероприятиях на Балканах - РИА Новости, 16.03.2022
В МИД высказались о пророссийских мероприятиях на Балканах
Серия пророссийских мероприятий в сербской части Боснии и Герцеговины и других странах региона - свидетельство реальных настроений на Балканах, заявил в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:07
2022-03-16T10:56
в мире
сербия
босния и герцеговина
евросоюз
балканы
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_417:0:2816:1350_1920x0_80_0_0_ada38c753875a522df27a9111c30439d.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Серия пророссийских мероприятий в сербской части Боснии и Герцеговины и других странах региона - свидетельство реальных настроений на Балканах, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."Обратили внимание на серию массовых пророссийских мероприятий, состоявшихся недавно в различных городах Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Такая демонстрация братства и солидарности в условиях доминирующей сегодня в Европе агрессивной русофобии свидетельствует о реальных настроениях на Балканах", - сказал Пилипсон.Он также, в частности, отметил, что Сербия в украинском вопросе придерживается сбалансированного подхода и не стала присоединяться к антироссийской истерии, развязанной США и Евросоюзом. "При этом там памятуют о собственных интересах и принципах. Такой независимый, разумный курс опирается на широкую поддержку сербских граждан. Свидетельство тому – прошедшие в Белграде масштабные акции в поддержку России", - добавил глава департамента.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/vuchich-1777750127.html
сербия
босния и герцеговина
балканы
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_360:0:2872:1884_1920x0_80_0_0_0f4458e9f81ed3a9965957fd96fcc466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, босния и герцеговина, евросоюз, балканы, сша
10:07 16.03.2022 (обновлено: 10:56 16.03.2022)
 
В МИД высказались о пророссийских мероприятиях на Балканах

МИД: пророссийские мероприятия в Боснии — свидетельство реальных настроений на Балканах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Серия пророссийских мероприятий в сербской части Боснии и Герцеговины и других странах региона - свидетельство реальных настроений на Балканах, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"Обратили внимание на серию массовых пророссийских мероприятий, состоявшихся недавно в различных городах Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Такая демонстрация братства и солидарности в условиях доминирующей сегодня в Европе агрессивной русофобии свидетельствует о реальных настроениях на Балканах", - сказал Пилипсон.
Он также, в частности, отметил, что Сербия в украинском вопросе придерживается сбалансированного подхода и не стала присоединяться к антироссийской истерии, развязанной США и Евросоюзом. "При этом там памятуют о собственных интересах и принципах. Такой независимый, разумный курс опирается на широкую поддержку сербских граждан. Свидетельство тому – прошедшие в Белграде масштабные акции в поддержку России", - добавил глава департамента.
Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 19:29В мире
Вучич: граждан Сербии будут наказывать за участие в украинском конфликте
 
В миреСербияБосния и ГерцеговинаЕвросоюзБалканыСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала