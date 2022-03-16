https://ria.ru/20220316/balkany-1778389524.html
В МИД высказались о пророссийских мероприятиях на Балканах
В МИД высказались о пророссийских мероприятиях на Балканах - РИА Новости, 16.03.2022
В МИД высказались о пророссийских мероприятиях на Балканах
Серия пророссийских мероприятий в сербской части Боснии и Герцеговины и других странах региона - свидетельство реальных настроений на Балканах, заявил в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:07
2022-03-16T10:07
2022-03-16T10:56
в мире
сербия
босния и герцеговина
евросоюз
балканы
сша
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Серия пророссийских мероприятий в сербской части Боснии и Герцеговины и других странах региона - свидетельство реальных настроений на Балканах, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."Обратили внимание на серию массовых пророссийских мероприятий, состоявшихся недавно в различных городах Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Такая демонстрация братства и солидарности в условиях доминирующей сегодня в Европе агрессивной русофобии свидетельствует о реальных настроениях на Балканах", - сказал Пилипсон.Он также, в частности, отметил, что Сербия в украинском вопросе придерживается сбалансированного подхода и не стала присоединяться к антироссийской истерии, развязанной США и Евросоюзом. "При этом там памятуют о собственных интересах и принципах. Такой независимый, разумный курс опирается на широкую поддержку сербских граждан. Свидетельство тому – прошедшие в Белграде масштабные акции в поддержку России", - добавил глава департамента.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/vuchich-1777750127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, босния и герцеговина, евросоюз, балканы, сша
10:07 16.03.2022 (обновлено: 10:56 16.03.2022)
В МИД высказались о пророссийских мероприятиях на Балканах
МИД: пророссийские мероприятия в Боснии — свидетельство реальных настроений на Балканах