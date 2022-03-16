08:44 16.03.2022 (обновлено: 11:56 16.03.2022)
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta и Lada Niva Legend
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta и Lada Niva Legend, прерванное 5 марта
Автомобиль Lada Granta. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство моделей Lada Granta и Lada Niva Legend на заводе в Тольятти, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Как и планировалось, "АвтоВАЗ" сегодня с утра запустил сборку на линиях Kalina и Niva", — отмечают в компании.
Обе производственные площадки — в Тольятти и Ижевске — простаивали с 5 марта из-за проблем с поставками электронных компонентов. В конце прошлой недели компания объявила, что 16, 17 и 18 марта линия Granta будет работать на полной скорости в две смены, а линия Niva сосредоточит внимание на производстве Niva Legend. График работы в последующие дни обещали объявить позже.
Линия по сборке Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero останется на следующей неделе в режиме простоя.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20 процентов и представлен более чем в 20 странах.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи "АвтоВАЗа" в России в прошлом году выросли на два процента — до 350,7 тысячи машин.
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