Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta и Lada Niva Legend - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/avtovaz-1778377576.html
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta и Lada Niva Legend
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta и Lada Niva Legend - РИА Новости, 16.03.2022
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta и Lada Niva Legend
"АвтоВАЗ" возобновил производство моделей Lada Granta и Lada Niva Legend на заводе в Тольятти, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:44
2022-03-16T11:56
авто
россия
ижевск
lada granta
автоваз
тольятти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155951/61/1559516151_0:100:3271:1940_1920x0_80_0_0_29a790a75d6c3d641b230e6a20660da3.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство моделей Lada Granta и Lada Niva Legend на заводе в Тольятти, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Как и планировалось, "АвтоВАЗ" сегодня с утра запустил сборку на линиях Kalina и Niva", — отмечают в компании.Обе производственные площадки — в Тольятти и Ижевске — простаивали с 5 марта из-за проблем с поставками электронных компонентов. В конце прошлой недели компания объявила, что 16, 17 и 18 марта линия Granta будет работать на полной скорости в две смены, а линия Niva сосредоточит внимание на производстве Niva Legend. График работы в последующие дни обещали объявить позже.Линия по сборке Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero останется на следующей неделе в режиме простоя."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20 процентов и представлен более чем в 20 странах.По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи "АвтоВАЗа" в России в прошлом году выросли на два процента — до 350,7 тысячи машин.
https://ria.ru/20220304/avtomobili-1776363634.html
россия
ижевск
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155951/61/1559516151_540:0:3271:2048_1920x0_80_0_0_1bf32b366b4a415b8941f797b54c7b31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, ижевск, lada granta, автоваз, тольятти
08:44 16.03.2022 (обновлено: 11:56 16.03.2022)
 
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta и Lada Niva Legend

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta и Lada Niva Legend, прерванное 5 марта

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lada Granta
Автомобиль Lada Granta - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Lada Granta. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство моделей Lada Granta и Lada Niva Legend на заводе в Тольятти, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Как и планировалось, "АвтоВАЗ" сегодня с утра запустил сборку на линиях Kalina и Niva", — отмечают в компании.
Обе производственные площадки — в Тольятти и Ижевске — простаивали с 5 марта из-за проблем с поставками электронных компонентов. В конце прошлой недели компания объявила, что 16, 17 и 18 марта линия Granta будет работать на полной скорости в две смены, а линия Niva сосредоточит внимание на производстве Niva Legend. График работы в последующие дни обещали объявить позже.
Линия по сборке Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero останется на следующей неделе в режиме простоя.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20 процентов и представлен более чем в 20 странах.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи "АвтоВАЗа" в России в прошлом году выросли на два процента — до 350,7 тысячи машин.
Автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:00
Пошли вразнос: автомобили в России стали золотыми
 
АвтоРоссияИжевскLada GrantaАвтоВАЗТольятти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала