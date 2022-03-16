https://ria.ru/20220316/aviaperevozki-1778423489.html

Red Wings запускает рейсы в Казахстан на SSJ100

Red Wings запускает рейсы в Казахстан на SSJ100 - РИА Новости, 16.03.2022

Red Wings запускает рейсы в Казахстан на SSJ100

Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан (Казахстан) на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:41

2022-03-16T12:41

2022-03-16T12:49

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан (Казахстан) на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик."Авиакомпания Red Wings начинает полеты из Москвы в Алматы и Нур-Султан. Рейсы в крупнейший город и в столицу Казахстана из московского аэропорта "Домодедово" будут выполняться на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении.Ранее авиакомпания в Казахстан не летала. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании и у агентов.Как уточняется, полеты в Нур-Султан стартуют 19 марта и будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Продажи на рейсы в столицу Казахстана открыты до конца мая. Полеты в Алма-Ату начнутся 22 марта и будут выполняться по вторникам и четвергам. Сейчас продажи на это направление открыты до конца осенне-зимнего расписания – до 24 марта.Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре Российской Федерации, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями – это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220304/turisty-1776325769.html

https://ria.ru/20220315/aviakompanii-1778254573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, россия, казахстан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet, red wings airlines