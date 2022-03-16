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Red Wings запускает рейсы в Казахстан на SSJ100 - РИА Новости, 16.03.2022
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Туризм
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Red Wings запускает рейсы в Казахстан на SSJ100
Red Wings запускает рейсы в Казахстан на SSJ100 - РИА Новости, 16.03.2022
Red Wings запускает рейсы в Казахстан на SSJ100
Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан (Казахстан) на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:41
2022-03-16T12:49
туризм
новости - туризм
россия
казахстан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet
red wings airlines
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан (Казахстан) на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик."Авиакомпания Red Wings начинает полеты из Москвы в Алматы и Нур-Султан. Рейсы в крупнейший город и в столицу Казахстана из московского аэропорта "Домодедово" будут выполняться на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении.Ранее авиакомпания в Казахстан не летала. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании и у агентов.Как уточняется, полеты в Нур-Султан стартуют 19 марта и будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Продажи на рейсы в столицу Казахстана открыты до конца мая. Полеты в Алма-Ату начнутся 22 марта и будут выполняться по вторникам и четвергам. Сейчас продажи на это направление открыты до конца осенне-зимнего расписания – до 24 марта.Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре Российской Федерации, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями – это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
https://ria.ru/20220304/turisty-1776325769.html
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новости - туризм, россия, казахстан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet, red wings airlines
12:41 16.03.2022 (обновлено: 12:49 16.03.2022)
 
Red Wings запускает рейсы в Казахстан на SSJ100

Red Wings запускает рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан на российских самолетах SSJ100

© Евгений БиятовСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© Евгений Биятов
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан (Казахстан) на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик.
"Авиакомпания Red Wings начинает полеты из Москвы в Алматы и Нур-Султан. Рейсы в крупнейший город и в столицу Казахстана из московского аэропорта "Домодедово" будут выполняться на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении.
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Ранее авиакомпания в Казахстан не летала. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании и у агентов.
Как уточняется, полеты в Нур-Султан стартуют 19 марта и будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Продажи на рейсы в столицу Казахстана открыты до конца мая. Полеты в Алма-Ату начнутся 22 марта и будут выполняться по вторникам и четвергам. Сейчас продажи на это направление открыты до конца осенне-зимнего расписания – до 24 марта.
Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре Российской Федерации, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями – это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияКазахстанФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Sukhoi SuperjetRed Wings Airlines
 
 
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