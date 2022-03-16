12:41 16.03.2022 (обновлено: 12:49 16.03.2022)
Red Wings запускает рейсы в Казахстан на SSJ100
Red Wings запускает рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан на российских самолетах SSJ100
© Евгений БиятовСамолет Sukhoi Superjet 100
© Евгений Биятов
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан (Казахстан) на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик.
"Авиакомпания Red Wings начинает полеты из Москвы в Алматы и Нур-Султан. Рейсы в крупнейший город и в столицу Казахстана из московского аэропорта "Домодедово" будут выполняться на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания в Казахстан не летала. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании и у агентов.
Как уточняется, полеты в Нур-Султан стартуют 19 марта и будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Продажи на рейсы в столицу Казахстана открыты до конца мая. Полеты в Алма-Ату начнутся 22 марта и будут выполняться по вторникам и четвергам. Сейчас продажи на это направление открыты до конца осенне-зимнего расписания – до 24 марта.
Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре Российской Федерации, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями – это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.