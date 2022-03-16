https://ria.ru/20220316/auktsion-1778432818.html

Sotheby's и Christie's отменили свои торги, посвященные русскому искусству

Sotheby's и Christie's отменили свои торги, посвященные русскому искусству - РИА Новости, 16.03.2022

Sotheby's и Christie's отменили свои торги, посвященные русскому искусству

Sotheby's и Christie's из-за ситуации на Украине отменяют аукционы, посвященные русскому искусству. Об этом сообщает The Art Newspaper со ссылкой на... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:49

2022-03-16T17:49

2022-03-16T17:49

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новости культуры

sotheby's

выставки

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Sotheby's и Christie's из-за ситуации на Украине отменяют аукционы, посвященные русскому искусству. Об этом сообщает The Art Newspaper со ссылкой на представителей домов. Мероприятия должны были состоятся летом в Лондоне. "Sotheby’s не будет проводить торги, посвященные русскому искусству в июне", — цитирует газета представителя аукциона. Во время "Русской недели" в Лондоне в ноябре 2021 продажи русского искусства этого аукционного дома достигли суммы в 17,7 миллионов ​​фунтов стерлингов, напомнили в издании. Как пишет The Art Newspaper, в течение часа после заявления Sotheby’s его примеру последовал и Christie's."Мы приняли решение отменить наши июньские торги", — рассказал изданию представитель организации. Газета поясняет, что оба аукционных дома заявили, что следуют правилам, касающимся санкций, запрещающих сделки с рядом физических лиц и компаний.

https://ria.ru/20211027/sothebys-1756518116.html

https://ria.ru/20220314/tate-1778019248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, sotheby's , выставки