https://ria.ru/20220316/auktsion-1778432818.html
Sotheby's и Christie's отменили свои торги, посвященные русскому искусству
Sotheby's и Christie's отменили свои торги, посвященные русскому искусству - РИА Новости, 16.03.2022
Sotheby's и Christie's отменили свои торги, посвященные русскому искусству
Sotheby's и Christie's из-за ситуации на Украине отменяют аукционы, посвященные русскому искусству. Об этом сообщает The Art Newspaper со ссылкой на... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:49
2022-03-16T17:49
2022-03-16T17:49
культура
новости культуры
sotheby's
выставки
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Sotheby's и Christie's из-за ситуации на Украине отменяют аукционы, посвященные русскому искусству. Об этом сообщает The Art Newspaper со ссылкой на представителей домов. Мероприятия должны были состоятся летом в Лондоне. "Sotheby’s не будет проводить торги, посвященные русскому искусству в июне", — цитирует газета представителя аукциона. Во время "Русской недели" в Лондоне в ноябре 2021 продажи русского искусства этого аукционного дома достигли суммы в 17,7 миллионов фунтов стерлингов, напомнили в издании. Как пишет The Art Newspaper, в течение часа после заявления Sotheby’s его примеру последовал и Christie's."Мы приняли решение отменить наши июньские торги", — рассказал изданию представитель организации. Газета поясняет, что оба аукционных дома заявили, что следуют правилам, касающимся санкций, запрещающих сделки с рядом физических лиц и компаний.
https://ria.ru/20211027/sothebys-1756518116.html
https://ria.ru/20220314/tate-1778019248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, sotheby's , выставки
Sotheby's и Christie's отменили свои торги, посвященные русскому искусству
Sotheby's и Christie's отменили свои июньские торги, посвященные русскому искусству
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Sotheby's и Christie's из-за ситуации на Украине отменяют аукционы, посвященные русскому искусству. Об этом сообщает
The Art Newspaper со ссылкой на представителей домов.
Мероприятия должны были состоятся летом в Лондоне.
"Sotheby’s не будет проводить торги, посвященные русскому искусству в июне", — цитирует газета представителя аукциона.
Во время "Русской недели" в Лондоне в ноябре 2021 продажи русского искусства этого аукционного дома достигли суммы в 17,7 миллионов фунтов стерлингов, напомнили в издании.
Как пишет The Art Newspaper, в течение часа после заявления Sotheby’s его примеру последовал и Christie's.
"Мы приняли решение отменить наши июньские торги", — рассказал изданию представитель организации.
Газета поясняет, что оба аукционных дома заявили, что следуют правилам, касающимся санкций, запрещающих сделки с рядом физических лиц и компаний.