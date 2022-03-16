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Авиакомпания Armenia Airways начала летать из Еревана в Москву - РИА Новости, 16.03.2022
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Туризм
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Авиакомпания Armenia Airways начала летать из Еревана в Москву
Авиакомпания Armenia Airways начала летать из Еревана в Москву - РИА Новости, 16.03.2022
Авиакомпания Armenia Airways начала летать из Еревана в Москву
С 16 марта авиакомпания Armenia Airways открывает прямые рейсы из Еревана в Москву на воздушных судах Boeing-737, сообщает пресс-служба столичного аэропорта... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:57
2022-03-16T18:57
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. С 16 марта авиакомпания Armenia Airways открывает прямые рейсы из Еревана в Москву на воздушных судах Boeing-737, сообщает пресс-служба столичного аэропорта Внуково.Полеты планируется выполнять четыре раза в неделю: по средам и четвергам, субботам и воскресеньям.В ближайшее время авиакомпания намерена увеличивать количество рейсов между Ереваном и соседними странами. В планы также входит активное развитие перевозок пассажиров, грузов и почты между Россией и Арменией.Авиакомпания Armenia Airways была основана в 2013 году, а в 2018 начала активную летную деятельность, арендовав воздушные суда типа BAE 146-300 у румынского авиаперевозчика Aviro Air.
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18:57 16.03.2022
 
Авиакомпания Armenia Airways начала летать из Еревана в Москву

С 16 марта авиакомпания Armenia Airways начала выполнять прямые рейсы из Еревана в Москву

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. С 16 марта авиакомпания Armenia Airways открывает прямые рейсы из Еревана в Москву на воздушных судах Boeing-737, сообщает пресс-служба столичного аэропорта Внуково.
Полеты планируется выполнять четыре раза в неделю: по средам и четвергам, субботам и воскресеньям.
В ближайшее время авиакомпания намерена увеличивать количество рейсов между Ереваном и соседними странами. В планы также входит активное развитие перевозок пассажиров, грузов и почты между Россией и Арменией.
Авиакомпания Armenia Airways была основана в 2013 году, а в 2018 начала активную летную деятельность, арендовав воздушные суда типа BAE 146-300 у румынского авиаперевозчика Aviro Air.
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