https://ria.ru/20220316/armeniya-1778525282.html

Авиакомпания Armenia Airways начала летать из Еревана в Москву

Авиакомпания Armenia Airways начала летать из Еревана в Москву - РИА Новости, 16.03.2022

Авиакомпания Armenia Airways начала летать из Еревана в Москву

С 16 марта авиакомпания Armenia Airways открывает прямые рейсы из Еревана в Москву на воздушных судах Boeing-737, сообщает пресс-служба столичного аэропорта... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:57

2022-03-16T18:57

2022-03-16T18:57

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

россия

армения

ереван

boeing 737

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601867673_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_f7f1e4e46c93ab68b15b67cc9ab1d811.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. С 16 марта авиакомпания Armenia Airways открывает прямые рейсы из Еревана в Москву на воздушных судах Boeing-737, сообщает пресс-служба столичного аэропорта Внуково.Полеты планируется выполнять четыре раза в неделю: по средам и четвергам, субботам и воскресеньям.В ближайшее время авиакомпания намерена увеличивать количество рейсов между Ереваном и соседними странами. В планы также входит активное развитие перевозок пассажиров, грузов и почты между Россией и Арменией.Авиакомпания Armenia Airways была основана в 2013 году, а в 2018 начала активную летную деятельность, арендовав воздушные суда типа BAE 146-300 у румынского авиаперевозчика Aviro Air.

https://ria.ru/20220316/aviaperevozki-1778423489.html

россия

армения

ереван

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, россия, армения, ереван, boeing 737, москва, внуково (аэропорт), авиакомпании, самолеты