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В Каракасе прошла акция в поддержку российской спецоперации - РИА Новости, 16.03.2022
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В Каракасе прошла акция в поддержку российской спецоперации
В Каракасе прошла акция в поддержку российской спецоперации - РИА Новости, 16.03.2022
В Каракасе прошла акция в поддержку российской спецоперации
Акция в поддержку России в связи со специальной операцией на Украине прошла в Каракасе, сообщили журналистам в посольстве в Венесуэле. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T07:18
2022-03-16T07:43
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
каракас
венесуэла
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КАРАКАС, 16 мар — РИА Новости. Акция в поддержку России в связи со специальной операцией на Украине прошла в Каракасе, сообщили журналистам в посольстве в Венесуэле.Участники акции выстроились в виде буквы Z в Каракасе в знак солидарности с российской армией, девизом стало "Zа победу". В числе участников — члены Ассоциации выпускников советских и российских вузов "РедВенРус", венесуэльские студенты, активисты и некоторые соотечественники — всего порядка 50 человек."Мы хотим выразить нашу поддержку ребятам, которые сейчас борются с фашизмом и нацизмом на Украине", — приводятся слова одного из участников акции в сообщении посольства.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778026431.html
https://ria.ru/20220313/avtoprobeg-1777964757.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, каракас, венесуэла
07:18 16.03.2022 (обновлено: 07:43 16.03.2022)
 
В Каракасе прошла акция в поддержку российской спецоперации

Посольство в Венесуэле: в Каракасе прошла акция в поддержку российской спецоперации

© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
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КАРАКАС, 16 мар — РИА Новости. Акция в поддержку России в связи со специальной операцией на Украине прошла в Каракасе, сообщили журналистам в посольстве в Венесуэле.
"Пятнадцатого марта 2022 года в Каракасе состоялась акция в поддержку России в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине и борьбе против нацизма в этой стране", — говорится в сообщении.
Участники акции выстроились в виде буквы Z в Каракасе в знак солидарности с российской армией, девизом стало "Zа победу". В числе участников — члены Ассоциации выпускников советских и российских вузов "РедВенРус", венесуэльские студенты, активисты и некоторые соотечественники — всего порядка 50 человек.
"Мы хотим выразить нашу поддержку ребятам, которые сейчас борются с фашизмом и нацизмом на Украине", — приводятся слова одного из участников акции в сообщении посольства.
Акция в поддержку российских военных Своих не бросаем - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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В Ереване проходит акция в поддержку российской спецоперации
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФКаракасВенесуэла
 
 
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