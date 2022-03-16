https://ria.ru/20220316/aktsiya-1778372222.html

В Каракасе прошла акция в поддержку российской спецоперации

В Каракасе прошла акция в поддержку российской спецоперации - РИА Новости, 16.03.2022

В Каракасе прошла акция в поддержку российской спецоперации

Акция в поддержку России в связи со специальной операцией на Украине прошла в Каракасе, сообщили журналистам в посольстве в Венесуэле. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T07:18

2022-03-16T07:18

2022-03-16T07:43

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КАРАКАС, 16 мар — РИА Новости. Акция в поддержку России в связи со специальной операцией на Украине прошла в Каракасе, сообщили журналистам в посольстве в Венесуэле.Участники акции выстроились в виде буквы Z в Каракасе в знак солидарности с российской армией, девизом стало "Zа победу". В числе участников — члены Ассоциации выпускников советских и российских вузов "РедВенРус", венесуэльские студенты, активисты и некоторые соотечественники — всего порядка 50 человек."Мы хотим выразить нашу поддержку ребятам, которые сейчас борются с фашизмом и нацизмом на Украине", — приводятся слова одного из участников акции в сообщении посольства.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778026431.html

https://ria.ru/20220313/avtoprobeg-1777964757.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

каракас

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, каракас, венесуэла