07:18 16.03.2022 (обновлено: 07:43 16.03.2022)
В Каракасе прошла акция в поддержку российской спецоперации
Посольство в Венесуэле: в Каракасе прошла акция в поддержку российской спецоперации
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 16 мар — РИА Новости. Акция в поддержку России в связи со специальной операцией на Украине прошла в Каракасе, сообщили журналистам в посольстве в Венесуэле.
"Пятнадцатого марта 2022 года в Каракасе состоялась акция в поддержку России в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине и борьбе против нацизма в этой стране", — говорится в сообщении.
Участники акции выстроились в виде буквы Z в Каракасе в знак солидарности с российской армией, девизом стало "Zа победу". В числе участников — члены Ассоциации выпускников советских и российских вузов "РедВенРус", венесуэльские студенты, активисты и некоторые соотечественники — всего порядка 50 человек.
"Мы хотим выразить нашу поддержку ребятам, которые сейчас борются с фашизмом и нацизмом на Украине", — приводятся слова одного из участников акции в сообщении посольства.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.