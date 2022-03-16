https://ria.ru/20220316/aksenov-1778565453.html
Аксенов заявил, что извинения не спасут призвавшего убивать русских детей
Аксенов заявил, что извинения не спасут призвавшего убивать русских детей - РИА Новости, 16.03.2022
Аксенов заявил, что извинения не спасут призвавшего убивать русских детей
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, извинения не спасут от ответственности украинского журналиста, призвавшего убивать русских детей. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T22:40
2022-03-16T22:40
2022-03-16T22:40
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, извинения не спасут от ответственности украинского журналиста, призвавшего убивать русских детей.Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала "Крым 24" процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.В свою очередь Аксенов заявил, что военнослужащие России, которые задержат или возьмут в плен украинского журналиста, получат 10 миллионов рублей из специального фонда.Позже журналист принес свои извинения, так как это было, по его словам, недопустимо с точки зрения журналиста и человека. Шарафмал подчеркнул, что в нем говорила боль утраты."Это хорошо, но мы тебя все равно найдем. Извиняться придется в другой стадии", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".Аксенов подчеркнул, что приложит все усилия и найдет варианты, чтобы заставить украинского журналиста ответить за свои слова.
https://ria.ru/20220316/aksenov-1778550543.html
https://ria.ru/20220315/aksenov-1778349984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, украина, сергей аксенов (политик)
Аксенов заявил, что извинения не спасут призвавшего убивать русских детей
Аксенов: извинения не спасут журналиста Шарафмала, призывавшего убивать русских детей