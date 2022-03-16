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Аксенов заявил, что извинения не спасут призвавшего убивать русских детей - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/aksenov-1778565453.html
Аксенов заявил, что извинения не спасут призвавшего убивать русских детей
Аксенов заявил, что извинения не спасут призвавшего убивать русских детей - РИА Новости, 16.03.2022
Аксенов заявил, что извинения не спасут призвавшего убивать русских детей
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, извинения не спасут от ответственности украинского журналиста, призвавшего убивать русских детей. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T22:40
2022-03-16T22:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, извинения не спасут от ответственности украинского журналиста, призвавшего убивать русских детей.Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала "Крым 24" процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.В свою очередь Аксенов заявил, что военнослужащие России, которые задержат или возьмут в плен украинского журналиста, получат 10 миллионов рублей из специального фонда.Позже журналист принес свои извинения, так как это было, по его словам, недопустимо с точки зрения журналиста и человека. Шарафмал подчеркнул, что в нем говорила боль утраты."Это хорошо, но мы тебя все равно найдем. Извиняться придется в другой стадии", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".Аксенов подчеркнул, что приложит все усилия и найдет варианты, чтобы заставить украинского журналиста ответить за свои слова.
https://ria.ru/20220316/aksenov-1778550543.html
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в мире, россия, украина, сергей аксенов (политик)
22:40 16.03.2022
 
Аксенов заявил, что извинения не спасут призвавшего убивать русских детей

Аксенов: извинения не спасут журналиста Шарафмала, призывавшего убивать русских детей

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, извинения не спасут от ответственности украинского журналиста, призвавшего убивать русских детей.
Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала "Крым 24" процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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В свою очередь Аксенов заявил, что военнослужащие России, которые задержат или возьмут в плен украинского журналиста, получат 10 миллионов рублей из специального фонда.
Позже журналист принес свои извинения, так как это было, по его словам, недопустимо с точки зрения журналиста и человека. Шарафмал подчеркнул, что в нем говорила боль утраты.
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"Это хорошо, но мы тебя все равно найдем. Извиняться придется в другой стадии", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Аксенов подчеркнул, что приложит все усилия и найдет варианты, чтобы заставить украинского журналиста ответить за свои слова.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСергей Аксенов (политик)
 
 
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