https://ria.ru/20220316/aksenov-1778564555.html

Аксенов считает хорошим сигналом отъезд из страны "пятой колонны"

Аксенов считает хорошим сигналом отъезд из страны "пятой колонны" - РИА Новости, 16.03.2022

Аксенов считает хорошим сигналом отъезд из страны "пятой колонны"

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал критиков спецоперации на Украине "пятой колонной" и заявил, что считает хорошим сигналом отъезд из страны таких людей. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T22:32

2022-03-16T22:32

2022-03-16T22:32

в мире

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сергей аксенов (политик)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал критиков спецоперации на Украине "пятой колонной" и заявил, что считает хорошим сигналом отъезд из страны таких людей."Хорошо, что эта "пятая колонна" высветилась… Я рад, что они все сегодня уезжают. Лучше бы они не возвращались – те, кто, когда тяжело в стране, открывают рот. Правильно люди говорят: а где вы были, когда людей убивали и обстреливали на Донбассе? Они получали здесь деньги, их все устраивало. Вот уехали, и пусть там и сидят", - сказал Аксенов в эфире канала "Крым 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/aksenov-1778550543.html

https://ria.ru/20220316/aksenov-1778459792.html

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Севастиан Котов

в мире, россия, сергей аксенов (политик), украина