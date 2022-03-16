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Аксенов считает хорошим сигналом отъезд из страны "пятой колонны" - РИА Новости, 16.03.2022
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Аксенов считает хорошим сигналом отъезд из страны "пятой колонны"
Аксенов считает хорошим сигналом отъезд из страны "пятой колонны" - РИА Новости, 16.03.2022
Аксенов считает хорошим сигналом отъезд из страны "пятой колонны"
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал критиков спецоперации на Украине "пятой колонной" и заявил, что считает хорошим сигналом отъезд из страны таких людей. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T22:32
2022-03-16T22:32
в мире
россия
сергей аксенов (политик)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал критиков спецоперации на Украине "пятой колонной" и заявил, что считает хорошим сигналом отъезд из страны таких людей."Хорошо, что эта "пятая колонна" высветилась… Я рад, что они все сегодня уезжают. Лучше бы они не возвращались – те, кто, когда тяжело в стране, открывают рот. Правильно люди говорят: а где вы были, когда людей убивали и обстреливали на Донбассе? Они получали здесь деньги, их все устраивало. Вот уехали, и пусть там и сидят", - сказал Аксенов в эфире канала "Крым 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/aksenov-1778550543.html
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в мире, россия, сергей аксенов (политик), украина
22:32 16.03.2022
 
Аксенов считает хорошим сигналом отъезд из страны "пятой колонны"

Глава Крыма Аксенов считает хорошим сигналом отъезд из страны "пятой колонны"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал критиков спецоперации на Украине "пятой колонной" и заявил, что считает хорошим сигналом отъезд из страны таких людей.
"Хорошо, что эта "пятая колонна" высветилась… Я рад, что они все сегодня уезжают. Лучше бы они не возвращались – те, кто, когда тяжело в стране, открывают рот. Правильно люди говорят: а где вы были, когда людей убивали и обстреливали на Донбассе? Они получали здесь деньги, их все устраивало. Вот уехали, и пусть там и сидят", - сказал Аксенов в эфире канала "Крым 24".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 20:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на торжественных мероприятиях, приуроченных к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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