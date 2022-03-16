https://ria.ru/20220316/aferist-1778446241.html
Аферист украл у пытавшегося купить валюту москвича 37 миллионов рублей
Аферист украл у пытавшегося купить валюту москвича 37 миллионов рублей - РИА Новости, 16.03.2022
Аферист украл у пытавшегося купить валюту москвича 37 миллионов рублей
Более 37 миллионов рублей похитили у молодого человека в Москве, пытавшегося купить на них валюту; предполагаемый мошенник задержан, им оказался уроженец Чечни... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:16
2022-03-16T14:16
2022-03-16T14:17
происшествия
сбербанк россии
россия
мошенничество
валюта
москва
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 37 миллионов рублей похитили у молодого человека в Москве, пытавшегося купить на них валюту; предполагаемый мошенник задержан, им оказался уроженец Чечни с криминальным прошлым, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, потерпевший по имени Хасан, вознамерившись приобрести валюту на семейные и собственные накопления, обратился к брокеру по совету знакомого, встречу назначили в отделении Сбербанка."Днем на неделе молодой человек принес брокеру более 37 миллионов рублей. Его встретил неизвестный и забрал у него деньги, потом пошел к кассе. После этого он не появлялся", - сказал собеседник агентства.На следующий день был задержан уроженец Чечни Артур Денисултанов, известный в криминальных кругах под кличкой Динго, добавил источник.Судьба денег неизвестна.
https://ria.ru/20220316/karta-1778368889.html
https://ria.ru/20220313/moshenniki-1777887413.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, сбербанк россии, россия, мошенничество, валюта, москва
14:16 16.03.2022 (обновлено: 14:17 16.03.2022)
Аферист украл у пытавшегося купить валюту москвича 37 миллионов рублей
Мошенник украл у пытавшегося купить валюту москвича более 37 миллионов рублей