https://ria.ru/20220315/wildberries-1778220664.html

В Wildberries прокомментировали сбои в работе сайта и приложения

В Wildberries прокомментировали сбои в работе сайта и приложения - РИА Новости, 15.03.2022

В Wildberries прокомментировали сбои в работе сайта и приложения

Личные данные и платежная информация пользователей Wildberries не пострадали в результате сбоев, специалисты устранили более 70% ошибок в работе приложения и... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:48

2022-03-15T11:48

2022-03-15T15:25

технологии

wildberries

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россия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Личные данные и платежная информация пользователей Wildberries не пострадали в результате сбоев, специалисты устранили более 70% ошибок в работе приложения и сайта сервиса — их число за день снизилось вчетверо, сообщили РИА Новости в компании.В понедельник — после жалоб пользователей на работу Wildberries — онлайн-ретейлер сообщил, что зафиксировал ошибки в работе сервиса, позже в тот же день специалисты устранили более 70% таких ошибок. Во вторник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, клиенты Wildberries из ряда стран вновь жалуются на сбои в его работе."Количество ошибок в работе приложений и сайта Wildberries к 15 марта снизилось в четыре раза по сравнению с 14 марта, по данным Downdetector. Каких-либо новых ошибок не возникло: IT-специалисты оперативно устраняют последствия вчерашнего инцидента <...> персональная и финансовая информация наших пользователей не пострадала", — говорится в сообщении.Компания отмечает, что данные банковских карт пользователей защищены в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), который разработан ведущими международными игроками в сфере платежных систем. В мобильных приложениях Wildberries на iOS и Android покупателям доступны основные функции по оформлению и оплате заказов, отображению текущего статуса заказа, IT-специалисты продолжают работу по исправлению ошибок мобильного приложения и сайта."Пункты выдачи заказов продолжают работать в стандартном режиме: покупатели получают заказы", — добавляется в сообщении.Онлайн-ретейлер Wildberries основан в 2004 году, география его работы охватывает 19 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).

https://ria.ru/20220315/telegram-1778215029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, wildberries, google android, apple ios, россия