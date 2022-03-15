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В Wildberries прокомментировали сбои в работе сайта и приложения - РИА Новости, 15.03.2022
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В Wildberries прокомментировали сбои в работе сайта и приложения
В Wildberries прокомментировали сбои в работе сайта и приложения - РИА Новости, 15.03.2022
В Wildberries прокомментировали сбои в работе сайта и приложения
Личные данные и платежная информация пользователей Wildberries не пострадали в результате сбоев, специалисты устранили более 70% ошибок в работе приложения и... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:48
2022-03-15T15:25
технологии
wildberries
google android
apple ios
россия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Личные данные и платежная информация пользователей Wildberries не пострадали в результате сбоев, специалисты устранили более 70% ошибок в работе приложения и сайта сервиса — их число за день снизилось вчетверо, сообщили РИА Новости в компании.В понедельник — после жалоб пользователей на работу Wildberries — онлайн-ретейлер сообщил, что зафиксировал ошибки в работе сервиса, позже в тот же день специалисты устранили более 70% таких ошибок. Во вторник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, клиенты Wildberries из ряда стран вновь жалуются на сбои в его работе."Количество ошибок в работе приложений и сайта Wildberries к 15 марта снизилось в четыре раза по сравнению с 14 марта, по данным Downdetector. Каких-либо новых ошибок не возникло: IT-специалисты оперативно устраняют последствия вчерашнего инцидента &lt;...&gt; персональная и финансовая информация наших пользователей не пострадала", — говорится в сообщении.Компания отмечает, что данные банковских карт пользователей защищены в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), который разработан ведущими международными игроками в сфере платежных систем. В мобильных приложениях Wildberries на iOS и Android покупателям доступны основные функции по оформлению и оплате заказов, отображению текущего статуса заказа, IT-специалисты продолжают работу по исправлению ошибок мобильного приложения и сайта."Пункты выдачи заказов продолжают работать в стандартном режиме: покупатели получают заказы", — добавляется в сообщении.Онлайн-ретейлер Wildberries основан в 2004 году, география его работы охватывает 19 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).
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технологии, wildberries, google android, apple ios, россия
11:48 15.03.2022 (обновлено: 15:25 15.03.2022)
 
В Wildberries прокомментировали сбои в работе сайта и приложения

Wildberries: данные пользователей не пострадали из-за сбоев в работе сайта и приложения

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник в защитной маске в пункте выдачи товара интернет-магазина Wildberries в Москве
Сотрудник в защитной маске в пункте выдачи товара интернет-магазина Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник в защитной маске в пункте выдачи товара интернет-магазина Wildberries в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Личные данные и платежная информация пользователей Wildberries не пострадали в результате сбоев, специалисты устранили более 70% ошибок в работе приложения и сайта сервиса — их число за день снизилось вчетверо, сообщили РИА Новости в компании.
В понедельник — после жалоб пользователей на работу Wildberries — онлайн-ретейлер сообщил, что зафиксировал ошибки в работе сервиса, позже в тот же день специалисты устранили более 70% таких ошибок. Во вторник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, клиенты Wildberries из ряда стран вновь жалуются на сбои в его работе.
"Количество ошибок в работе приложений и сайта Wildberries к 15 марта снизилось в четыре раза по сравнению с 14 марта, по данным Downdetector. Каких-либо новых ошибок не возникло: IT-специалисты оперативно устраняют последствия вчерашнего инцидента <...> персональная и финансовая информация наших пользователей не пострадала", — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что данные банковских карт пользователей защищены в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), который разработан ведущими международными игроками в сфере платежных систем. В мобильных приложениях Wildberries на iOS и Android покупателям доступны основные функции по оформлению и оплате заказов, отображению текущего статуса заказа, IT-специалисты продолжают работу по исправлению ошибок мобильного приложения и сайта.
"Пункты выдачи заказов продолжают работать в стандартном режиме: покупатели получают заказы", — добавляется в сообщении.
Онлайн-ретейлер Wildberries основан в 2004 году, география его работы охватывает 19 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
11:23
В работе Telegram произошел сбой
 
ТехнологииWildberriesGoogle AndroidApple iOSРоссия
 
 
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