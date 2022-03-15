Эксперты прокомментировали идею ужесточить наказание за скупку валюты
Эксперты сочли идею ужесточить в России наказание за скупку валюты нерациональной
Конверт с долларовыми купюрами. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Ужесточение в России наказания за продажу или скупку валюты нерационально, у государства достаточно рычагов для борьбы со спекуляциями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на чёрном рынке может быть поднят в ближайшее время, заявила ранее РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. При этом член правкомиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев сообщил, что ни в Совфеде, ни в комиссии не рассматривается вопрос об ужесточении наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами на черном рынке.
"Ужесточение наказания за продажу и покупку валюты - это будет нерыночная и раздражающая население мера. Разговоры о возможности введения такой меры, мягко говоря, не содействуют укреплению стабильности и спокойствию в обществе", - сказал президент Всероссийской полицейской ассоциации доктор юридических наук Юрий Жданов.
Он уточнил, что в настоящее время в России не существует определения продажи или покупки валюты на черном рынке.
"В 90-е годы существовали официальные обменные пункты и уличные скупщики. Последние быстро исчезли сами, потому что приобретать у них было небезопасно и ненадежно. В советские времена, когда хождение валюты было запрещено и ее нельзя было даже хранить у себя, были только неофициальные скупщики и была уголовная статья за валютные операции. Сейчас этого нет, поэтому предложение о введении наказания нерационально", - пояснил Жданов.
По мнению заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова, государство имеет достаточно рычагов, чтобы не допустить масштабной спекуляции валютой, товарами и услугами.
"Я не очень уверен, что стоит вводить сейчас у нас статью за спекуляцию. У нас есть законы, которые регулируют наличие долларовых или евро средств на внутреннем рынке, есть ФАС, есть прокуратура и органы полиции. В случае, если валюта будет продаваться в обход легальных каналов банков, то квалифицироваться такое деяние будет по статье 172 УК РФ как незаконная банковская деятельность. То есть в Уголовном кодексе можно найти статьи, которые подходили бы для того, чтобы отрегулировать отношения с валютой", - сказал Краснов.