https://ria.ru/20220315/ugon-1778307203.html

В Башкирии школьницы угнали машину, чтобы поехать на учебу, но попали в ДТП

В Башкирии школьницы угнали машину, чтобы поехать на учебу, но попали в ДТП - РИА Новости, 15.03.2022

В Башкирии школьницы угнали машину, чтобы поехать на учебу, но попали в ДТП

Три несовершеннолетние девушки в башкирском Стерлитамаке угнали автомобиль знакомого, чтобы доехать до учебы, но по дороге врезались в дерево, никто не... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:27

2022-03-15T17:27

2022-03-15T17:27

происшествия

авто

республика башкортостан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

стерлитамак

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УФА, 15 мар – РИА Новости. Три несовершеннолетние девушки в башкирском Стерлитамаке угнали автомобиль знакомого, чтобы доехать до учебы, но по дороге врезались в дерево, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МВД по региону.По данным ведомства, в полицию Стерлитамака поступило заявление от местного жителя об угоне его автомобиля отечественного производства, который он припарковал вечером на улице Элеваторная. Позже правоохранители выяснили, что машину угнала его знакомая с двумя подругами."Оказалось, молодой человек приехал вечером в гости к своей знакомой 14-летней девушке, у которой гостили подруги 15 и 16-ти лет. Утром девушки решили поехать на учебу не на автобусе, а на машине приятеля. Не доехав до места учебы, они врезались в дерево, где их и задержали", - говорится в сообщении МВД по Башкирии.Отмечается, что девушек доставили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Ранее две из девушек уже привлекались к административной ответственности и состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних, информирует башкирская полиция.В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что в аварии девушки не пострадали. "Машина получила механические повреждения, а девушки не пострадали. Известно, что двое из них школьницы, третья учится в колледже", - пояснил агентству собеседник.

https://ria.ru/20211120/saratov-1759926237.html

https://ria.ru/20210617/vozhdenie-1737353583.html

республика башкортостан

стерлитамак

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), стерлитамак