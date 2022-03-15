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В Башкирии школьницы угнали машину, чтобы поехать на учебу, но попали в ДТП - РИА Новости, 15.03.2022
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В Башкирии школьницы угнали машину, чтобы поехать на учебу, но попали в ДТП
В Башкирии школьницы угнали машину, чтобы поехать на учебу, но попали в ДТП - РИА Новости, 15.03.2022
В Башкирии школьницы угнали машину, чтобы поехать на учебу, но попали в ДТП
Три несовершеннолетние девушки в башкирском Стерлитамаке угнали автомобиль знакомого, чтобы доехать до учебы, но по дороге врезались в дерево, никто не... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:27
2022-03-15T17:27
происшествия
авто
республика башкортостан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
стерлитамак
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УФА, 15 мар – РИА Новости. Три несовершеннолетние девушки в башкирском Стерлитамаке угнали автомобиль знакомого, чтобы доехать до учебы, но по дороге врезались в дерево, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МВД по региону.По данным ведомства, в полицию Стерлитамака поступило заявление от местного жителя об угоне его автомобиля отечественного производства, который он припарковал вечером на улице Элеваторная. Позже правоохранители выяснили, что машину угнала его знакомая с двумя подругами."Оказалось, молодой человек приехал вечером в гости к своей знакомой 14-летней девушке, у которой гостили подруги 15 и 16-ти лет. Утром девушки решили поехать на учебу не на автобусе, а на машине приятеля. Не доехав до места учебы, они врезались в дерево, где их и задержали", - говорится в сообщении МВД по Башкирии.Отмечается, что девушек доставили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Ранее две из девушек уже привлекались к административной ответственности и состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних, информирует башкирская полиция.В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что в аварии девушки не пострадали. "Машина получила механические повреждения, а девушки не пострадали. Известно, что двое из них школьницы, третья учится в колледже", - пояснил агентству собеседник.
https://ria.ru/20211120/saratov-1759926237.html
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республика башкортостан
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происшествия, авто, республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), стерлитамак
17:27 15.03.2022
 
В Башкирии школьницы угнали машину, чтобы поехать на учебу, но попали в ДТП

В Башкирии школьницы угнали машину, чтобы поехать на учебу, но врезались в дерево

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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УФА, 15 мар – РИА Новости. Три несовершеннолетние девушки в башкирском Стерлитамаке угнали автомобиль знакомого, чтобы доехать до учебы, но по дороге врезались в дерево, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, в полицию Стерлитамака поступило заявление от местного жителя об угоне его автомобиля отечественного производства, который он припарковал вечером на улице Элеваторная. Позже правоохранители выяснили, что машину угнала его знакомая с двумя подругами.
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"Оказалось, молодой человек приехал вечером в гости к своей знакомой 14-летней девушке, у которой гостили подруги 15 и 16-ти лет. Утром девушки решили поехать на учебу не на автобусе, а на машине приятеля. Не доехав до места учебы, они врезались в дерево, где их и задержали", - говорится в сообщении МВД по Башкирии.
Отмечается, что девушек доставили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Ранее две из девушек уже привлекались к административной ответственности и состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних, информирует башкирская полиция.
В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что в аварии девушки не пострадали. "Машина получила механические повреждения, а девушки не пострадали. Известно, что двое из них школьницы, третья учится в колледже", - пояснил агентству собеседник.
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ПроисшествияАвтоРеспублика БашкортостанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Стерлитамак
 
 
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