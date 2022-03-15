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Путин созвонился с действующим и избранным президентами Туркмении - РИА Новости, 15.03.2022
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Путин созвонился с действующим и избранным президентами Туркмении
Путин созвонился с действующим и избранным президентами Туркмении - РИА Новости, 15.03.2022
Путин созвонился с действующим и избранным президентами Туркмении
Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:31
2022-03-15T13:31
в мире
владимир путин
сердар бердымухамедов
туркмения
гурбангулы бердымухамедов
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АШХАБАД, 15 мар - РИА Новости. Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает во вторник туркменское государственное информагентство ТДХ."Тепло поприветствовав друг друга, собеседники подтвердили приверженность двух стран традиционным отношениям дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего общим интересам", - говорится в сообщении.Путин сердечно поздравил туркменского лидера с успешным проведением президентских выборов, которые стали важной вехой в современной истории Туркменистана. В свою очередь, глава Туркменистана отметил, что по обнародованным Центризбиркомом итогам выборов, состоявшихся 12 марта, новым президентом страны избран Сердар Бердымухамедов."Как сообщил лидер нации, исходя из этого, он намерен продолжить свою активную деятельность уже в новом качестве – председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана (верхняя палата парламента - ред.). Пользуясь представившейся возможностью, президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил Президенту Владимиру Путину признательность за его большой личный вклад в укрепление межгосударственных отношений и плодотворную совместную работу", - отмечается в сообщении ТДХ.Выразив уверенность, что конструктивные межгосударственные отношения будут и впредь крепнуть и неуклонно развиваться на общее благо, Гурбангулы Бердымухамедов и Путин адресовали наилучшие пожелания друг другу и народам обеих стран. Затем глава Туркмении передал телефонную трубку новоизбранному президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Тепло поздравив вновь избранного главу государства с убедительной победой на выборах, Путин пожелал ему больших успехов в деятельности на посту.Высказав российскому лидеру искреннюю признательность за поздравления и сердечные пожелания, новоизбранный президент Туркменистана, выразил готовность к продолжению инициированного Гурбангулы Бердымухамедовым курса на поступательное расширение взаимовыгодного партнёрства с Россией. В данной связи отмечалось, что между двумя странами исторически сложились добрые традиции дружбы и сотрудничества, которые отвечают долгосрочным обоюдным интересам, а также соответствуют стратегии межгосударственных отношений.В завершение телефонного разговора новоизбранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Путин пожелали друг другу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественным народам двух стран – мира, благополучия и процветания.
https://ria.ru/20220315/turkmeniya-1778210132.html
https://ria.ru/20220315/berdymukhamedov-1777440198.html
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в мире, владимир путин, сердар бердымухамедов , туркмения, гурбангулы бердымухамедов
13:31 15.03.2022
 
Путин созвонился с действующим и избранным президентами Туркмении

Президент России Путин созвонился с действующим и избранным президентами Туркмении

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор. Архивное фото
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АШХАБАД, 15 мар - РИА Новости. Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает во вторник туркменское государственное информагентство ТДХ.
"Тепло поприветствовав друг друга, собеседники подтвердили приверженность двух стран традиционным отношениям дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего общим интересам", - говорится в сообщении.
Путин сердечно поздравил туркменского лидера с успешным проведением президентских выборов, которые стали важной вехой в современной истории Туркменистана. В свою очередь, глава Туркменистана отметил, что по обнародованным Центризбиркомом итогам выборов, состоявшихся 12 марта, новым президентом страны избран Сердар Бердымухамедов.
"Как сообщил лидер нации, исходя из этого, он намерен продолжить свою активную деятельность уже в новом качестве – председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана (верхняя палата парламента - ред.). Пользуясь представившейся возможностью, президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил Президенту Владимиру Путину признательность за его большой личный вклад в укрепление межгосударственных отношений и плодотворную совместную работу", - отмечается в сообщении ТДХ.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
10:58
МИД прокомментировал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении
Выразив уверенность, что конструктивные межгосударственные отношения будут и впредь крепнуть и неуклонно развиваться на общее благо, Гурбангулы Бердымухамедов и Путин адресовали наилучшие пожелания друг другу и народам обеих стран. Затем глава Туркмении передал телефонную трубку новоизбранному президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Тепло поздравив вновь избранного главу государства с убедительной победой на выборах, Путин пожелал ему больших успехов в деятельности на посту.
Высказав российскому лидеру искреннюю признательность за поздравления и сердечные пожелания, новоизбранный президент Туркменистана, выразил готовность к продолжению инициированного Гурбангулы Бердымухамедовым курса на поступательное расширение взаимовыгодного партнёрства с Россией. В данной связи отмечалось, что между двумя странами исторически сложились добрые традиции дружбы и сотрудничества, которые отвечают долгосрочным обоюдным интересам, а также соответствуют стратегии межгосударственных отношений.
В завершение телефонного разговора новоизбранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Путин пожелали друг другу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественным народам двух стран – мира, благополучия и процветания.
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
13:31
Биография Сердара Бердымухамедова
 
В миреВладимир ПутинСердар БердымухамедовТуркменияГурбангулы Бердымухамедов
 
 
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