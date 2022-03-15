https://ria.ru/20220315/turkmeniya-1778245957.html

Путин созвонился с действующим и избранным президентами Туркмении

Путин созвонился с действующим и избранным президентами Туркмении - РИА Новости, 15.03.2022

Путин созвонился с действующим и избранным президентами Туркмении

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:31

2022-03-15T13:31

2022-03-15T13:31

в мире

владимир путин

сердар бердымухамедов

туркмения

гурбангулы бердымухамедов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828063_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_61aba631185fa6d9d2b3e7a4ca036baf.jpg

АШХАБАД, 15 мар - РИА Новости. Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает во вторник туркменское государственное информагентство ТДХ."Тепло поприветствовав друг друга, собеседники подтвердили приверженность двух стран традиционным отношениям дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего общим интересам", - говорится в сообщении.Путин сердечно поздравил туркменского лидера с успешным проведением президентских выборов, которые стали важной вехой в современной истории Туркменистана. В свою очередь, глава Туркменистана отметил, что по обнародованным Центризбиркомом итогам выборов, состоявшихся 12 марта, новым президентом страны избран Сердар Бердымухамедов."Как сообщил лидер нации, исходя из этого, он намерен продолжить свою активную деятельность уже в новом качестве – председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана (верхняя палата парламента - ред.). Пользуясь представившейся возможностью, президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил Президенту Владимиру Путину признательность за его большой личный вклад в укрепление межгосударственных отношений и плодотворную совместную работу", - отмечается в сообщении ТДХ.Выразив уверенность, что конструктивные межгосударственные отношения будут и впредь крепнуть и неуклонно развиваться на общее благо, Гурбангулы Бердымухамедов и Путин адресовали наилучшие пожелания друг другу и народам обеих стран. Затем глава Туркмении передал телефонную трубку новоизбранному президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Тепло поздравив вновь избранного главу государства с убедительной победой на выборах, Путин пожелал ему больших успехов в деятельности на посту.Высказав российскому лидеру искреннюю признательность за поздравления и сердечные пожелания, новоизбранный президент Туркменистана, выразил готовность к продолжению инициированного Гурбангулы Бердымухамедовым курса на поступательное расширение взаимовыгодного партнёрства с Россией. В данной связи отмечалось, что между двумя странами исторически сложились добрые традиции дружбы и сотрудничества, которые отвечают долгосрочным обоюдным интересам, а также соответствуют стратегии межгосударственных отношений.В завершение телефонного разговора новоизбранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Путин пожелали друг другу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественным народам двух стран – мира, благополучия и процветания.

https://ria.ru/20220315/turkmeniya-1778210132.html

https://ria.ru/20220315/berdymukhamedov-1777440198.html

туркмения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, сердар бердымухамедов , туркмения, гурбангулы бердымухамедов