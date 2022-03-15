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Путин поговорит с Сердаром Бердымухамедовым по телефону
Путин поговорит с Сердаром Бердымухамедовым по телефону - РИА Новости, 15.03.2022
Путин поговорит с Сердаром Бердымухамедовым по телефону
Президент РФ Владимир Путин планирует во вторник переговорить по телефону с Сердаром Бердымухамедовым, который победил на президентских выборах в Туркмении,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:50
2022-03-15T12:50
2022-03-15T12:50
политика
гурбангулы бердымухамедов
туркмения
россия
сердар бердымухамедов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует во вторник переговорить по телефону с Сердаром Бердымухамедовым, который победил на президентских выборах в Туркмении, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Голосование на досрочных выборах президента Туркмении прошло 12 марта. Победил сын действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар, он набрал 72,97% голосов избирателей."Планируется [телефонный разговор]. … Сегодня будет разговор с Туркменистаном. Мы ожидаем", - сказал Песков. На дополнительный вопрос о том, планирует ли Путин пригласить Бердымухамедова в Россию, Песков ответил, что Кремль сообщит по итогам телефонной беседы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, гурбангулы бердымухамедов, туркмения, россия, сердар бердымухамедов
Путин поговорит с Сердаром Бердымухамедовым по телефону
Путин во вторник поговорит с Сердаром Бердымухамедовым, избранным президентом Туркмении