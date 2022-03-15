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Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркмении
Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркмении - РИА Новости, 15.03.2022
Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркмении
Сын действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар победил на президентских выборах, сообщается на сайте ЦИК. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:00
2022-03-15T10:00
2022-03-15T11:19
в мире
туркмения
сердар бердымухамедов
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сын действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар победил на президентских выборах, сообщается на сайте ЦИК.Как следует из данных комиссии, он набрал 72,97 процента голосов избирателей."Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов <…> признан избранным президентом Туркменистана", — говорится в публикации.Досрочные выборы президента Туркмении состоялись 12 марта. На высший государственный пост претендовали девять кандидатов, выдвинутых тремя политическими партиями и инициативными группами граждан. Оппоненты Сердара Бердымухамедова в общей сложности набрали 27,03 процента голосов. Наилучшего результата добился проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Нуннаев, получивший 11,09 процента.Инаугурация нового президента состоится 19 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, туркмения, сердар бердымухамедов
10:00 15.03.2022 (обновлено: 11:19 15.03.2022)
Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркмении
Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркмении, набрав 72,97% голосов