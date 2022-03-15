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Чернышенко оценил туристический потенциал Татарстана - РИА Новости, 15.03.2022
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Туризм
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Чернышенко оценил туристический потенциал Татарстана
Чернышенко оценил туристический потенциал Татарстана - РИА Новости, 15.03.2022
Чернышенко оценил туристический потенциал Татарстана
Соглашение между корпорацией "Туризм.РФ" и Татарстаном о совместном развитии туристической инфраструктуры позволит удвоить туристический поток в регион, сейчас... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:08
2022-03-15T13:08
туризм
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
россия
республика татарстан (татарстан)
экономика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Соглашение между корпорацией "Туризм.РФ" и Татарстаном о совместном развитии туристической инфраструктуры позволит удвоить туристический поток в регион, сейчас он составляет почти 3,5 миллиона человек, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время подписания документа."Это крайне важное соглашение. Татарстан сейчас достаточно развитое туристическое направление. Но мы понимаем огромный потенциал этой республики... Татарстан работает как катализатор туристического эффекта для всего Приволжского федерального округа. Сейчас турпоток в республику составляет почти 3,5 миллиона человек. Планируется, что он будет удвоен в результате создания инфраструктуры", - приводит аппарат Чернышенко слова вице-премьера.Татарстан совместно с "Туризм.РФ" в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" планируют развивать пять туристических кластеров. Это "Волжская Булгария", "Соколка", "Свияга", "Камское Устье" и "Лаишево". "Один из них – "Волжская Булгария" – включен в состав окружной инициативы ПФО "Волжское путешествие". Его реализация будет способствовать развитию туризма и повышению турпотока еще в шести субъектах Приволжского федерального округа", - отметили в аппарате вице-премьера."В Татарстане планируется построить комфортные средства размещения категории три-четыре звезды. По предварительным расчетам, может быть создано до 5 тысяч номеров в гостиницах, а также мест размещения в глэмпингах и кэмпингах", - уточнили в аппарате."Правительство приняло беспрецедентные меры поддержки отрасли. Это, например, нулевая ставка НДС для вновь создаваемых объектов и для тех, что сейчас уже эксплуатируются. Все это в сочетании с уже имеющимися мерами создает для инвесторов возможность снизить срок окупаемости проектов, сделать их более привлекательными. А для наших граждан - создать как можно быстрее комфортные гостиницы, где они смогут остановиться, используя дополнительные меры поддержки спроса. Например, туристический кешбэк", - сказал вице-премьер.
https://ria.ru/20220315/tury-1778181163.html
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туризм, новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия, республика татарстан (татарстан), экономика
13:08 15.03.2022
 
Чернышенко оценил туристический потенциал Татарстана

Чернышенко: соглашение между "Туризм.РФ" и Татарстаном позволит удвоить турпоток в регион

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский кремль
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казанский кремль
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Соглашение между корпорацией "Туризм.РФ" и Татарстаном о совместном развитии туристической инфраструктуры позволит удвоить туристический поток в регион, сейчас он составляет почти 3,5 миллиона человек, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время подписания документа.
"Это крайне важное соглашение. Татарстан сейчас достаточно развитое туристическое направление. Но мы понимаем огромный потенциал этой республики... Татарстан работает как катализатор туристического эффекта для всего Приволжского федерального округа. Сейчас турпоток в республику составляет почти 3,5 миллиона человек. Планируется, что он будет удвоен в результате создания инфраструктуры", - приводит аппарат Чернышенко слова вице-премьера.
Карелия - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Татарстан совместно с "Туризм.РФ" в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" планируют развивать пять туристических кластеров. Это "Волжская Булгария", "Соколка", "Свияга", "Камское Устье" и "Лаишево". "Один из них – "Волжская Булгария" – включен в состав окружной инициативы ПФО "Волжское путешествие". Его реализация будет способствовать развитию туризма и повышению турпотока еще в шести субъектах Приволжского федерального округа", - отметили в аппарате вице-премьера.
"В Татарстане планируется построить комфортные средства размещения категории три-четыре звезды. По предварительным расчетам, может быть создано до 5 тысяч номеров в гостиницах, а также мест размещения в глэмпингах и кэмпингах", - уточнили в аппарате.
"Правительство приняло беспрецедентные меры поддержки отрасли. Это, например, нулевая ставка НДС для вновь создаваемых объектов и для тех, что сейчас уже эксплуатируются. Все это в сочетании с уже имеющимися мерами создает для инвесторов возможность снизить срок окупаемости проектов, сделать их более привлекательными. А для наших граждан - создать как можно быстрее комфортные гостиницы, где они смогут остановиться, используя дополнительные меры поддержки спроса. Например, туристический кешбэк", - сказал вице-премьер.
Открытый после реконструкции Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмДмитрий ЧернышенкоРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
 
 
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