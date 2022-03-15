https://ria.ru/20220315/turizm-1778240868.html

Чернышенко оценил туристический потенциал Татарстана

Чернышенко оценил туристический потенциал Татарстана - РИА Новости, 15.03.2022

Чернышенко оценил туристический потенциал Татарстана

Соглашение между корпорацией "Туризм.РФ" и Татарстаном о совместном развитии туристической инфраструктуры позволит удвоить туристический поток в регион, сейчас... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:08

2022-03-15T13:08

2022-03-15T13:08

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туризм

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Соглашение между корпорацией "Туризм.РФ" и Татарстаном о совместном развитии туристической инфраструктуры позволит удвоить туристический поток в регион, сейчас он составляет почти 3,5 миллиона человек, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время подписания документа."Это крайне важное соглашение. Татарстан сейчас достаточно развитое туристическое направление. Но мы понимаем огромный потенциал этой республики... Татарстан работает как катализатор туристического эффекта для всего Приволжского федерального округа. Сейчас турпоток в республику составляет почти 3,5 миллиона человек. Планируется, что он будет удвоен в результате создания инфраструктуры", - приводит аппарат Чернышенко слова вице-премьера.Татарстан совместно с "Туризм.РФ" в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" планируют развивать пять туристических кластеров. Это "Волжская Булгария", "Соколка", "Свияга", "Камское Устье" и "Лаишево". "Один из них – "Волжская Булгария" – включен в состав окружной инициативы ПФО "Волжское путешествие". Его реализация будет способствовать развитию туризма и повышению турпотока еще в шести субъектах Приволжского федерального округа", - отметили в аппарате вице-премьера."В Татарстане планируется построить комфортные средства размещения категории три-четыре звезды. По предварительным расчетам, может быть создано до 5 тысяч номеров в гостиницах, а также мест размещения в глэмпингах и кэмпингах", - уточнили в аппарате."Правительство приняло беспрецедентные меры поддержки отрасли. Это, например, нулевая ставка НДС для вновь создаваемых объектов и для тех, что сейчас уже эксплуатируются. Все это в сочетании с уже имеющимися мерами создает для инвесторов возможность снизить срок окупаемости проектов, сделать их более привлекательными. А для наших граждан - создать как можно быстрее комфортные гостиницы, где они смогут остановиться, используя дополнительные меры поддержки спроса. Например, туристический кешбэк", - сказал вице-премьер.

https://ria.ru/20220315/tury-1778181163.html

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Владимир Лаврентьев

туризм, новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия, республика татарстан (татарстан), экономика