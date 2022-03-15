https://ria.ru/20220315/turisty-1778274050.html

Российских туристов, застрявших за границей, обещают вернуть за 14 дней

Российских туристов, застрявших за границей, обещают вернуть за 14 дней - РИА Новости, 15.03.2022

Российских туристов, застрявших за границей, обещают вернуть за 14 дней

Российских туристов, оставшихся за рубежом, рассчитывают вывезти в ближайшие две недели, сейчас за границей находятся до 25 тысяч пассажиров, имеющих право... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:14

2022-03-15T19:14

2022-03-15T19:14

туризм

туризм

новости - туризм

россия

мальдивы

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341700_0:0:1213:682_1920x0_80_0_0_274bfc35d33492cbd6a8d1f24c5cb3a8.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российских туристов, оставшихся за рубежом, рассчитывают вывезти в ближайшие две недели, сейчас за границей находятся до 25 тысяч пассажиров, имеющих право воспользоваться спецрейсами, сообщает АТОР.Как рассказал источник в авиаотрасли, туристические и авиационные власти рассчитывают вывезти туристов в течение ближайших двух недель.Сейчас наиболее остро вопрос стоит для туристов, которые застряли в Таиланде.Кроме того, большое число россиян дожидается вылета из Египта. По агрегированным данным, там находится до 13 тысяч туристов.Есть застрявшие россияне в ОАЭ и на Мальдивах. Остались они в Болгарии, на Кипре, Сейшелах, а также в странах Карибского региона. Там значительно меньше, "примерно на два рейса пассажиров", характеризует положение дел знакомый с ситуацией источник.Однако большинство российских самолетов не могут вылететь за рубеж из-за риска ареста. Сейчас для этих целей используется только ограниченное количество бортов, зарегистрированных и застрахованных в России, которые находятся в собственности перевозчиков или принадлежат российским лизингодателям.Официальные представители России в отдельных регионах при этом настоятельно рекомендуют путешественникам возвращаться домой самостоятельно бортами зарубежных перевозчиков. Пока еще доступны и сильно поредевшие рейсы российских компаний за рубеж.

https://ria.ru/20220315/dominikana-1778201636.html

https://ria.ru/20220315/tailand-1778142751.html

россия

мальдивы

таиланд

оаэ

египет

болгария

сейшельские острова

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, россия, мальдивы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии, туристы, таиланд, оаэ, египет, болгария, сейшельские острова, кипр