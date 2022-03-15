https://ria.ru/20220315/turisty-1778274050.html
Российских туристов, застрявших за границей, обещают вернуть за 14 дней
Российских туристов, застрявших за границей, обещают вернуть за 14 дней - РИА Новости, 15.03.2022
Российских туристов, застрявших за границей, обещают вернуть за 14 дней
Российских туристов, оставшихся за рубежом, рассчитывают вывезти в ближайшие две недели, сейчас за границей находятся до 25 тысяч пассажиров, имеющих право... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:14
2022-03-15T19:14
2022-03-15T19:14
туризм
туризм
новости - туризм
россия
мальдивы
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российских туристов, оставшихся за рубежом, рассчитывают вывезти в ближайшие две недели, сейчас за границей находятся до 25 тысяч пассажиров, имеющих право воспользоваться спецрейсами, сообщает АТОР.Как рассказал источник в авиаотрасли, туристические и авиационные власти рассчитывают вывезти туристов в течение ближайших двух недель.Сейчас наиболее остро вопрос стоит для туристов, которые застряли в Таиланде.Кроме того, большое число россиян дожидается вылета из Египта. По агрегированным данным, там находится до 13 тысяч туристов.Есть застрявшие россияне в ОАЭ и на Мальдивах. Остались они в Болгарии, на Кипре, Сейшелах, а также в странах Карибского региона. Там значительно меньше, "примерно на два рейса пассажиров", характеризует положение дел знакомый с ситуацией источник.Однако большинство российских самолетов не могут вылететь за рубеж из-за риска ареста. Сейчас для этих целей используется только ограниченное количество бортов, зарегистрированных и застрахованных в России, которые находятся в собственности перевозчиков или принадлежат российским лизингодателям.Официальные представители России в отдельных регионах при этом настоятельно рекомендуют путешественникам возвращаться домой самостоятельно бортами зарубежных перевозчиков. Пока еще доступны и сильно поредевшие рейсы российских компаний за рубеж.
https://ria.ru/20220315/dominikana-1778201636.html
https://ria.ru/20220315/tailand-1778142751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, мальдивы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии, туристы, таиланд, оаэ, египет, болгария, сейшельские острова, кипр
Российских туристов, застрявших за границей, обещают вернуть за 14 дней
АТОР: за рубежом – до 25 тысяч российских туристов, их вывезут в ближайшие две недели
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Российских туристов, оставшихся за рубежом, рассчитывают вывезти в ближайшие две недели, сейчас за границей находятся до 25 тысяч пассажиров, имеющих право воспользоваться спецрейсами, сообщает
АТОР.
Как рассказал источник в авиаотрасли, туристические и авиационные власти рассчитывают вывезти туристов в течение ближайших двух недель.
"Благодаря взаимодействию туроператоров, Росавиации и Ростуризма, мы можем возвращать домой до трех тысяч человек ежедневно", – сказал эксперт.
Сейчас наиболее остро вопрос стоит для туристов, которые застряли в Таиланде.
Кроме того, большое число россиян дожидается вылета из Египта. По агрегированным данным, там находится до 13 тысяч туристов.
Есть застрявшие россияне в ОАЭ и на Мальдивах. Остались они в Болгарии, на Кипре, Сейшелах, а также в странах Карибского региона. Там значительно меньше, "примерно на два рейса пассажиров", характеризует положение дел знакомый с ситуацией источник.
Однако большинство российских самолетов не могут вылететь за рубеж из-за риска ареста. Сейчас для этих целей используется только ограниченное количество бортов, зарегистрированных и застрахованных в России, которые находятся в собственности перевозчиков или принадлежат российским лизингодателям.
Официальные представители России в отдельных регионах при этом настоятельно рекомендуют путешественникам возвращаться домой самостоятельно бортами зарубежных перевозчиков. Пока еще доступны и сильно поредевшие рейсы российских компаний за рубеж.