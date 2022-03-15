https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778297178.html

Российские десантники захватили у националистов иностранное вооружение

Российские десантники захватили у националистов иностранное вооружение - РИА Новости, 15.03.2022

Российские десантники захватили у националистов иностранное вооружение

Минобороны России опубликовало видео, где показываются военные трофеи, которые захватили десантники в Киевской области после боя с украинскими националистами. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:45

2022-03-15T16:45

2022-03-15T18:38

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, где показываются военные трофеи, которые захватили десантники в Киевской области после боя с украинскими националистами.В ролике демонстрируются американские противотанковые комплексы Javelin и немецкие Panzerfaust 3, а также переносные зенитные ракетные комплексы. Затем солдаты грузят их в боевую машину десанта."Все оружие будет передано представителям Луганской и Донецкой народных республик", — отметил один из военнослужащих.Ранее подразделения ВДВ заняли опорный пункт украинских националистов и иностранных наемников в районе населенного пункта в Киевской области Гута-Межигорская.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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киевская область

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Иностранное вооружение, захваченное российскими десантниками после боя с националистами Минобороны России опубликовало видео, где показываются военные трофеи, которые захватили десантники в Киевской области после боя с украинскими националистами. 2022-03-15T16:45 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киевская область