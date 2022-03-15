Рейтинг@Mail.ru
ВС России с 24 февраля уничтожили 1306 единиц украинской бронетехники - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778202823.html
ВС России с 24 февраля уничтожили 1306 единиц украинской бронетехники
ВС России с 24 февраля уничтожили 1306 единиц украинской бронетехники - РИА Новости, 15.03.2022
ВС России с 24 февраля уничтожили 1306 единиц украинской бронетехники
Вооруженные силы РФ с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 156 беспилотников и 1306 танков и другой бронетехники, сообщил... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:24
2022-03-15T10:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы рф
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778147146_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_e5388dc0daf5fa973b43b8afad568c51.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 156 беспилотников и 1306 танков и другой бронетехники, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 156 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778147146_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_436c8926863348ea31093c4217d7912a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы рф, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков
10:24 15.03.2022
 
ВС России с 24 февраля уничтожили 1306 единиц украинской бронетехники

Российские военные уничтожили 1306 единиц украинской бронетехники с начала спецоперации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПодбитый танк Вооруженных сил Украины
Подбитый танк Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Подбитый танк Вооруженных сил Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 156 беспилотников и 1306 танков и другой бронетехники, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 156 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий ВСУ обыскивает мирного жителя в селе к востоку от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
08:00
"Этому нас научили в НАТО". Как воюет украинская армия
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы РФУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала