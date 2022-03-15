https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778202823.html
ВС России с 24 февраля уничтожили 1306 единиц украинской бронетехники
ВС России с 24 февраля уничтожили 1306 единиц украинской бронетехники - РИА Новости, 15.03.2022
ВС России с 24 февраля уничтожили 1306 единиц украинской бронетехники
Вооруженные силы РФ с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 156 беспилотников и 1306 танков и другой бронетехники, сообщил... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:24
2022-03-15T10:24
2022-03-15T10:24
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в мире
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украина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 156 беспилотников и 1306 танков и другой бронетехники, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 156 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков
ВС России с 24 февраля уничтожили 1306 единиц украинской бронетехники
Российские военные уничтожили 1306 единиц украинской бронетехники с начала спецоперации