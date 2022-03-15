https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778202385.html

Российские военные уничтожили в ангарах украинские Су-25 под Краматорском

Российские военные уничтожили в ангарах украинские Су-25 под Краматорском - РИА Новости, 15.03.2022

Российские военные уничтожили в ангарах украинские Су-25 под Краматорском

Вооруженные силы РФ поразили аэродром украинских войск под Краматорском, в результате чего были уничтожены четыре штурмовика Су-25 и шесть вертолётов, заявил... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:21

2022-03-15T10:21

2022-03-15T10:37

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили аэродром украинских войск под Краматорском, в результате чего были уничтожены четыре штурмовика Су-25 и шесть вертолётов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8", - сказал он.

https://ria.ru/20220315/vks-1778189113.html

краматорск

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Минобороны РФ: уничтожено три ангара с украинскими штурмовиками Су-25 Вооруженные силы РФ поразили аэродром украинских войск под Краматорском, в результате чего были уничтожены четыре штурмовика Су-25 и шесть вертолётов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8", - сказал он. 2022-03-15T10:21 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, краматорск, украина