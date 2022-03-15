https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778202385.html
Российские военные уничтожили в ангарах украинские Су-25 под Краматорском
Российские военные уничтожили в ангарах украинские Су-25 под Краматорском - РИА Новости, 15.03.2022
Российские военные уничтожили в ангарах украинские Су-25 под Краматорском
Вооруженные силы РФ поразили аэродром украинских войск под Краматорском, в результате чего были уничтожены четыре штурмовика Су-25 и шесть вертолётов, заявил... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:21
2022-03-15T10:21
2022-03-15T10:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
краматорск
украина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили аэродром украинских войск под Краматорском, в результате чего были уничтожены четыре штурмовика Су-25 и шесть вертолётов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8", - сказал он.
https://ria.ru/20220315/vks-1778189113.html
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Минобороны РФ: уничтожено три ангара с украинскими штурмовиками Су-25
Вооруженные силы РФ поразили аэродром украинских войск под Краматорском, в результате чего были уничтожены четыре штурмовика Су-25 и шесть вертолётов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8", - сказал он.
2022-03-15T10:21
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PT2M11S
РИА Новости
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в мире, краматорск, украина
10:21 15.03.2022 (обновлено: 10:37 15.03.2022)
Российские военные уничтожили в ангарах украинские Су-25 под Краматорском
ВС России уничтожили под Краматорском три ангара с украинскими самолетами и вертолетами