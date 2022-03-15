Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили в ангарах украинские Су-25 под Краматорском - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778202385.html
Российские военные уничтожили в ангарах украинские Су-25 под Краматорском
Российские военные уничтожили в ангарах украинские Су-25 под Краматорском - РИА Новости, 15.03.2022
Российские военные уничтожили в ангарах украинские Су-25 под Краматорском
Вооруженные силы РФ поразили аэродром украинских войск под Краматорском, в результате чего были уничтожены четыре штурмовика Су-25 и шесть вертолётов, заявил... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:21
2022-03-15T10:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
краматорск
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778204469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7955592e27e4cd95bc74da726f5aa373.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили аэродром украинских войск под Краматорском, в результате чего были уничтожены четыре штурмовика Су-25 и шесть вертолётов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8", - сказал он.
https://ria.ru/20220315/vks-1778189113.html
краматорск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ: уничтожено три ангара с украинскими штурмовиками Су-25
Вооруженные силы РФ поразили аэродром украинских войск под Краматорском, в результате чего были уничтожены четыре штурмовика Су-25 и шесть вертолётов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8", - сказал он.
2022-03-15T10:21
true
PT2M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778204469_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a7ddef29091e8421e85e013ce3b3b847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, краматорск, украина
10:21 15.03.2022 (обновлено: 10:37 15.03.2022)
 
Российские военные уничтожили в ангарах украинские Су-25 под Краматорском

ВС России уничтожили под Краматорском три ангара с украинскими самолетами и вертолетами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили аэродром украинских войск под Краматорском, в результате чего были уничтожены четыре штурмовика Су-25 и шесть вертолётов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8", - сказал он.
Ударные вертолеты ВКС России - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
08:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами К-52
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКраматорскУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала