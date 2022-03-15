https://ria.ru/20220315/sertifikaty-1778333237.html

В Росавиации отреагировали на отзыв сертификатов летной годности Бермудами

В Росавиации отреагировали на отзыв сертификатов летной годности Бермудами - РИА Новости, 15.03.2022

В Росавиации отреагировали на отзыв сертификатов летной годности Бермудами

Решение бермудских властей об отзыве сертификатов летной годности самолетов авиакомпаний РФ не повлияет на безопасность полетов; выдача российских сертификатов... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:28

2022-03-15T19:28

2022-03-15T19:28

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россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Решение бермудских властей об отзыве сертификатов летной годности самолетов авиакомпаний РФ не повлияет на безопасность полетов; выдача российских сертификатов позволит авиакомпаниям сохранить и продолжить использование парка иностранных самолетов, сообщает Росавиация."Решение Бермудских авиационных властей об отзыве сертификатов летной годности воздушных судов российских авиакомпаний не повлияет на безопасность полетов наших перевозчиков. Вопрос безопасной эксплуатации воздушных судов является главным приоритетом авиационных властей России. Одобрение сертификатов лётной годности осуществляется в строгом соответствии с нормами международного и национального воздушного права", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что на воздушных судах авиакомпаний РФ, осуществляющих полеты в настоящее время, имеется необходимая бортовая документация, одобренная уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ. Все воздушные суда соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техобслуживание в установленные программой техобслуживания сроки.Сертификат летной годности остается действительным в соответствии с законами государства регистрации. Подтверждение летной годности определяется регулярными проверками, которые предусматривают обязательную оценку летной годности каждого самолета специалистом уполномоченного органа. Результат проверки не может быть оформлен общим решением по всем воздушным судам, подчеркивает Росавиация.Уточняется, что фактически поддержание лётной годности судов, арендованных авиакомпаниями РФ, осуществлялось и осуществляется организациями и специалистами, имеющими достаточную компетенцию для оценки технического состояния самолетов в соответствии с требованиями авиационного законодательства Бермуд. Кроме того, учитывая проводимую авиакомпаниями работу по регистрации эксплуатируемых самолетов в госреестре РФ, организации, осуществляющие работы по поддержанию летной годности, будут проверены на соответствие требованиям законодательства РФ."Напомним, 14 марта президентом России подписан федеральный закон № 56-ФЗ, позволяющий регистрировать в России права на самолеты, находящиеся в лизинге у зарубежных компаний. Выдача российских сертификатов летной годности позволит авиакомпаниям сохранить и продолжить использование парка иностранных воздушных судов", - отмечает ведомство.Таким образом, заключает Росавиация, весь комплекс мер по обеспечению соответствия воздушного судна, двигателя, воздушного винта и компонентов воздушного судна действующим требованиям к летной годности и их поддержания в состоянии, необходимом для безопасной эксплуатации на протяжении срока службы, осуществляли и продолжают осуществлять российские организации.

https://ria.ru/20220314/ikao-1778156308.html

https://ria.ru/20220315/aviakompanii-1778254573.html

https://ria.ru/20220315/samolet-1778286376.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии, бермуды, в мире, новости - туризм