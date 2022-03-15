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Жена Лукашенко попала в новый санкционный список США - РИА Новости, 15.03.2022
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Жена Лукашенко попала в новый санкционный список США
Жена Лукашенко попала в новый санкционный список США - РИА Новости, 15.03.2022
Жена Лукашенко попала в новый санкционный список США
Министерство финансов США во вторник ввело новые санкции в отношении 15 физических лиц России и Белоруссии, включая представителей российского военного... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:15
2022-03-15T18:17
экономика
сша
белоруссия
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
курчалоевский район
санкции
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Министерство финансов США во вторник ввело новые санкции в отношении 15 физических лиц России и Белоруссии, включая представителей российского военного руководства, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства.Согласно его данным, под новые рестрикции США попали в том числе ряд заместителей министра обороны России, в том числе Алексей Криворучко, Николай Панков, Юрий Садовенко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко, а также главы ФСВТС и "Рособоронэкспорт" Дмитрий Шугаев и Александр Михеев. В отдельный список был добавлен глава Росгвардии Виктор Золотов, в отношении которого США ранее уже вводили санкции.Санкции США также затронули супругу президента Белоруссии Александра Лукашенко - Галину Лукашенко.Кроме того, в санкционный список Минфина США попал отдел МВД РФ по Курчалоевскому району, расположенный в Чечне.В понедельник вечером о введении санкций в отношении представителей российского оборонного сектора объявил госдеп США. Ограничения предполагают заморозку в США активов попавших в санкционный список лиц, а также запрет на проведение финансовых операций с его фигурантами.
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сша
белоруссия
россия
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экономика, сша, белоруссия, министерство финансов рф (минфин россии), россия, курчалоевский район, санкции, министерство финансов сша
17:15 15.03.2022 (обновлено: 18:17 15.03.2022)
 
Жена Лукашенко попала в новый санкционный список США

Жена Лукашенко Галина попала в новый санкционный список США против России и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Министерство финансов США во вторник ввело новые санкции в отношении 15 физических лиц России и Белоруссии, включая представителей российского военного руководства, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства.
Согласно его данным, под новые рестрикции США попали в том числе ряд заместителей министра обороны России, в том числе Алексей Криворучко, Николай Панков, Юрий Садовенко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко, а также главы ФСВТС и "Рособоронэкспорт" Дмитрий Шугаев и Александр Михеев. В отдельный список был добавлен глава Росгвардии Виктор Золотов, в отношении которого США ранее уже вводили санкции.
Санкции США также затронули супругу президента Белоруссии Александра Лукашенко - Галину Лукашенко.
Кроме того, в санкционный список Минфина США попал отдел МВД РФ по Курчалоевскому району, расположенный в Чечне.
В понедельник вечером о введении санкций в отношении представителей российского оборонного сектора объявил госдеп США. Ограничения предполагают заморозку в США активов попавших в санкционный список лиц, а также запрет на проведение финансовых операций с его фигурантами.
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ЭкономикаСШАБелоруссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияКурчалоевский районСанкцииМинистерство финансов США
 
 
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