https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778303709.html

Жена Лукашенко попала в новый санкционный список США

Жена Лукашенко попала в новый санкционный список США - РИА Новости, 15.03.2022

Жена Лукашенко попала в новый санкционный список США

Министерство финансов США во вторник ввело новые санкции в отношении 15 физических лиц России и Белоруссии, включая представителей российского военного... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:15

2022-03-15T17:15

2022-03-15T18:17

экономика

сша

белоруссия

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

курчалоевский район

санкции

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Министерство финансов США во вторник ввело новые санкции в отношении 15 физических лиц России и Белоруссии, включая представителей российского военного руководства, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства.Согласно его данным, под новые рестрикции США попали в том числе ряд заместителей министра обороны России, в том числе Алексей Криворучко, Николай Панков, Юрий Садовенко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко, а также главы ФСВТС и "Рособоронэкспорт" Дмитрий Шугаев и Александр Михеев. В отдельный список был добавлен глава Росгвардии Виктор Золотов, в отношении которого США ранее уже вводили санкции.Санкции США также затронули супругу президента Белоруссии Александра Лукашенко - Галину Лукашенко.Кроме того, в санкционный список Минфина США попал отдел МВД РФ по Курчалоевскому району, расположенный в Чечне.В понедельник вечером о введении санкций в отношении представителей российского оборонного сектора объявил госдеп США. Ограничения предполагают заморозку в США активов попавших в санкционный список лиц, а также запрет на проведение финансовых операций с его фигурантами.

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сша

белоруссия

россия

курчалоевский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

экономика, сша, белоруссия, министерство финансов рф (минфин россии), россия, курчалоевский район, санкции, министерство финансов сша