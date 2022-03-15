https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778273212.html

Британия ввела новые санкции против российских чиновников и журналистов

Британия ввела новые санкции против российских чиновников и журналистов - РИА Новости, 15.03.2022

Британия ввела новые санкции против российских чиновников и журналистов

Великобритания в связи с российской спецоперацией на Украине ввела санкции в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы администрации президента РФ... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:13

2022-03-15T15:13

2022-03-15T16:30

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санкции

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ЛОНДОН, 15 мар – РИА Новости. Великобритания в связи с российской спецоперацией на Украине ввела санкции в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы администрации президента РФ Антона Вайно, главы МЭР РФ Максима Решетникова, вице-премьера Марата Хуснуллина, следует из документа, опубликованного британским правительством.Также санкции введены в отношении вице-премьера Дмитрия Григоренко и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.Санкции введены в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, журналиста Владимира Соловьева и главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян. Также под санкции попали писатель Захар Прилепин, режиссер Тигран Кеосаян, журналисты Андрей Красовский и Аркадий Мамонтов.В санкционном списке также оказались зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава МВД Владимир Колокольцев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его дочь Елизавета Пескова и супруга Татьяна Навка.Кроме того, Британия ввела санкции против Пумпянского, Мордашова, Мельниченко, Мазепина, Полубояринова, Конова, Собянина, Эрнста, Ролдугина, Савельева, Турчака, Авена, Фридмана, Хана, Вексельберга.Британия ввела санкции против Агентства интернет-исследований, компании СОГАЗ, портала Geополитика.ruБритания ввела санкции против Валуева, Ресина, Климова и ряда других парламентариев Всем перечисленным россиянам будет запрещен въезд в Великобританию, у всех попавших под санкции лиц и организаций в Британии будут заморожены активы.По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.Министерство иностранных дел Британии называет основанием положение о санкциях по России, целью которых является предотвращение "действий России по дестабилизации Украины, подрыву или угрозе ее суверенитету, территориальной целостности и независимости".Западные страны вводят новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

https://ria.ru/20220312/zapad-1777761010.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, санкции