https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778242641.html

Новые санкции ЕС затронут АЭС в Финляндии, строящуюся с участием России

Новые санкции ЕС затронут АЭС в Финляндии, строящуюся с участием России - РИА Новости, 15.03.2022

Новые санкции ЕС затронут АЭС в Финляндии, строящуюся с участием России

Уже принятые санкции в отношении России окажут влияние на проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии с участием российского "Росатома", сообщает... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:17

2022-03-15T13:17

2022-03-15T13:17

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

ханхикиви-1

fennovoima

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

финляндия

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101928/19/1019281901_0:640:1365:1408_1920x0_80_0_0_2a9c48534a6f31b421aba28d8ebe3dc2.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар — РИА Новости. Уже принятые санкции в отношении России окажут влияние на проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии с участием российского "Росатома", сообщает владелец и оператор будущей АЭС, финская проектная компания Fennovoima Oy."ЕС, США и многие другие страны приняли решение о ряде ограничительных мер против России, и ожидаются новые санкции. Сектор атомной энергии не был включен, но об этом ведутся дебаты. Ожидается, что уже принятые санкции окажут влияние на проект "Ханхикиви-1", - говорится в сообщении.Fennovoima считает ситуацию сложной. "У компании Fennovoima есть обязательства и соглашения с заинтересованными сторонами проекта, включая собственных сотрудников. Задачи и юридические обязательства Fennovoima останутся неизменными до тех пор, пока не произойдут изменения в этих рамках посредством санкций или обязательных решений властей", - уточняет компания, продолжая следить за развитием ситуации.Проект "Ханхикиви-1" предусматривает сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступает финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступает компания RAOS Project (входит в "Росатом").На сегодняшний день проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ханхикиви-1, fennovoima, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, финляндия, санкции