Новые санкции ЕС затронут АЭС в Финляндии, строящуюся с участием России
Fennovoima Oy: антироссийские санкции ЕС затронут строящуюся в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1"
© AP Photo / Sari Gustafsson , LehtikuvaФлаги Финляндии и Евросоюза
© AP Photo / Sari Gustafsson , Lehtikuva
Флаги Финляндии и Евросоюза. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар — РИА Новости. Уже принятые санкции в отношении России окажут влияние на проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии с участием российского "Росатома", сообщает владелец и оператор будущей АЭС, финская проектная компания Fennovoima Oy.
"ЕС, США и многие другие страны приняли решение о ряде ограничительных мер против России, и ожидаются новые санкции. Сектор атомной энергии не был включен, но об этом ведутся дебаты. Ожидается, что уже принятые санкции окажут влияние на проект "Ханхикиви-1", - говорится в сообщении.
Fennovoima считает ситуацию сложной. "У компании Fennovoima есть обязательства и соглашения с заинтересованными сторонами проекта, включая собственных сотрудников. Задачи и юридические обязательства Fennovoima останутся неизменными до тех пор, пока не произойдут изменения в этих рамках посредством санкций или обязательных решений властей", - уточняет компания, продолжая следить за развитием ситуации.
Проект "Ханхикиви-1" предусматривает сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступает финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступает компания RAOS Project (входит в "Росатом").
На сегодняшний день проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.
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