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Новые санкции ЕС затронут АЭС в Финляндии, строящуюся с участием России - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778242641.html
Новые санкции ЕС затронут АЭС в Финляндии, строящуюся с участием России
Новые санкции ЕС затронут АЭС в Финляндии, строящуюся с участием России - РИА Новости, 15.03.2022
Новые санкции ЕС затронут АЭС в Финляндии, строящуюся с участием России
Уже принятые санкции в отношении России окажут влияние на проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии с участием российского "Росатома", сообщает... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:17
2022-03-15T13:17
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
ханхикиви-1
fennovoima
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
финляндия
санкции
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар — РИА Новости. Уже принятые санкции в отношении России окажут влияние на проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии с участием российского "Росатома", сообщает владелец и оператор будущей АЭС, финская проектная компания Fennovoima Oy."ЕС, США и многие другие страны приняли решение о ряде ограничительных мер против России, и ожидаются новые санкции. Сектор атомной энергии не был включен, но об этом ведутся дебаты. Ожидается, что уже принятые санкции окажут влияние на проект "Ханхикиви-1", - говорится в сообщении.Fennovoima считает ситуацию сложной. "У компании Fennovoima есть обязательства и соглашения с заинтересованными сторонами проекта, включая собственных сотрудников. Задачи и юридические обязательства Fennovoima останутся неизменными до тех пор, пока не произойдут изменения в этих рамках посредством санкций или обязательных решений властей", - уточняет компания, продолжая следить за развитием ситуации.Проект "Ханхикиви-1" предусматривает сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступает финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступает компания RAOS Project (входит в "Росатом").На сегодняшний день проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.
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экономика, ханхикиви-1, fennovoima, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, финляндия, санкции
13:17 15.03.2022
 
Новые санкции ЕС затронут АЭС в Финляндии, строящуюся с участием России

Fennovoima Oy: антироссийские санкции ЕС затронут строящуюся в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1"

© AP Photo / Sari Gustafsson , LehtikuvaФлаги Финляндии и Евросоюза
Флаги Финляндии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Sari Gustafsson , Lehtikuva
Флаги Финляндии и Евросоюза. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар — РИА Новости. Уже принятые санкции в отношении России окажут влияние на проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии с участием российского "Росатома", сообщает владелец и оператор будущей АЭС, финская проектная компания Fennovoima Oy.
"ЕС, США и многие другие страны приняли решение о ряде ограничительных мер против России, и ожидаются новые санкции. Сектор атомной энергии не был включен, но об этом ведутся дебаты. Ожидается, что уже принятые санкции окажут влияние на проект "Ханхикиви-1", - говорится в сообщении.
Fennovoima считает ситуацию сложной. "У компании Fennovoima есть обязательства и соглашения с заинтересованными сторонами проекта, включая собственных сотрудников. Задачи и юридические обязательства Fennovoima останутся неизменными до тех пор, пока не произойдут изменения в этих рамках посредством санкций или обязательных решений властей", - уточняет компания, продолжая следить за развитием ситуации.
Проект "Ханхикиви-1" предусматривает сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступает финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступает компания RAOS Project (входит в "Росатом").
На сегодняшний день проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.
Очередь на АЗС в Испании - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 08:00
Антироссийские санкции убивают экономику Европы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаХанхикиви-1FennovoimaГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияФинляндияСанкции
 
 
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