https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778218860.html

ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши

ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши - РИА Новости, 15.03.2022

ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши

Евросоюз введёт новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении экспорта предметов роскоши, говорится в сообщении Еврокомиссии. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:40

2022-03-15T11:40

2022-03-15T12:06

экономика

евросоюз

россия

санкции

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

донбасс

обострение ситуации в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148082/69/1480826945_0:0:3531:1987_1920x0_80_0_0_08e9af289bd81914f61d88396c25eab1.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз введёт новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении экспорта предметов роскоши, говорится в сообщении Еврокомиссии.В частности, будет введён запрет "на экспорт предметов роскоши, например, роскошных автомобилей, ювелирных изделий", сообщает ЕК.Новые ограничительные меры вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которое ожидается во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, россия, санкции, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс