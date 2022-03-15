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ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши - РИА Новости, 15.03.2022
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ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши
ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши - РИА Новости, 15.03.2022
ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши
Евросоюз введёт новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении экспорта предметов роскоши, говорится в сообщении Еврокомиссии. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:40
2022-03-15T12:06
экономика
евросоюз
россия
санкции
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
обострение ситуации в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз введёт новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении экспорта предметов роскоши, говорится в сообщении Еврокомиссии.В частности, будет введён запрет "на экспорт предметов роскоши, например, роскошных автомобилей, ювелирных изделий", сообщает ЕК.Новые ограничительные меры вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которое ожидается во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ
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экономика, евросоюз, россия, санкции, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
11:40 15.03.2022 (обновлено: 12:06 15.03.2022)
 
ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши

Запрет на экспорт из ЕС предметов роскоши в Россию затронет дорогие машины и драгоценности

© AP Photo / Matthias SchraderЛоготип завода Mercedes в Германии
Логотип завода Mercedes в Германии - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
Логотип завода Mercedes в Германии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз введёт новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении экспорта предметов роскоши, говорится в сообщении Еврокомиссии.
В частности, будет введён запрет "на экспорт предметов роскоши, например, роскошных автомобилей, ювелирных изделий", сообщает ЕК.
Новые ограничительные меры вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которое ожидается во вторник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ
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