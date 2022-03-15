11:40 15.03.2022 (обновлено: 12:06 15.03.2022)
ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши
Запрет на экспорт из ЕС предметов роскоши в Россию затронет дорогие машины и драгоценности
© AP Photo / Matthias SchraderЛоготип завода Mercedes в Германии
© AP Photo / Matthias Schrader
Логотип завода Mercedes в Германии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз введёт новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении экспорта предметов роскоши, говорится в сообщении Еврокомиссии.
В частности, будет введён запрет "на экспорт предметов роскоши, например, роскошных автомобилей, ювелирных изделий", сообщает ЕК.
Новые ограничительные меры вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которое ожидается во вторник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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