https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778179674.html

США ввели санкции против представителей российского оборонного сектора

США ввели санкции против представителей российского оборонного сектора - РИА Новости, 15.03.2022

США ввели санкции против представителей российского оборонного сектора

Госдепартамент США в понедельник ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России в связи с событиями на Украине,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T02:57

2022-03-15T02:57

2022-03-15T03:29

в мире

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном заявлении ведомства."Вторжение России привело к многочисленным человеческим страданиям и жертвам, включая гибель ни в чем не повинных мирных жителей и детей. Сегодня госдепартамент продолжает возлагать тяжелые последствия за это на руководство российского оборонного сектора", - говорится в заявлении госдепа.Сообщается, что санкции госдепа США затронули главу Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, а также восемь заместителей министра обороны РФ: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.Как следует из заявления госдепа, все имущество или доли в имуществе попавших под санкции лиц на территории США будут заблокированы. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат попавшим под рестрикции госдепа лицам, также подлежат блокировке. Также гражданам США запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с их имуществом.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778155762.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия