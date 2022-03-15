02:57 15.03.2022 (обновлено: 03:29 15.03.2022)
США ввели санкции против представителей российского оборонного сектора
Госдеп США ввел санкции против 11 представителей российского оборонного сектора
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном заявлении ведомства.
"Вторжение России привело к многочисленным человеческим страданиям и жертвам, включая гибель ни в чем не повинных мирных жителей и детей. Сегодня госдепартамент продолжает возлагать тяжелые последствия за это на руководство российского оборонного сектора", - говорится в заявлении госдепа.
Сообщается, что санкции госдепа США затронули главу Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, а также восемь заместителей министра обороны РФ: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.
Как следует из заявления госдепа, все имущество или доли в имуществе попавших под санкции лиц на территории США будут заблокированы. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат попавшим под рестрикции госдепа лицам, также подлежат блокировке. Также гражданам США запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с их имуществом.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.