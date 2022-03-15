https://ria.ru/20220315/sakhar-1778295249.html

Генпрокуратура проверит сообщения о росте цен на сахар

Генпрокуратура проверит сообщения о росте цен на сахар - РИА Новости, 15.03.2022

Генпрокуратура проверит сообщения о росте цен на сахар

Генпрокуратура проверит сообщения о росте цен на сахар, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:36

2022-03-15T16:36

2022-03-15T19:54

генеральная прокуратура рф

общество

россия

сахар

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Генпрокуратура проверит сообщения о росте цен на сахар, сообщает пресс-служба ведомства."В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре экспертной группы по выявлению и пресечению деятельности картелей при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. В этой связи прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц", — говорится в релизе.Если нарушения выявят, прокуроры примут полный комплекс мер, чтобы пресечь создание искусственного дефицита и необоснованное завышение цен.В последнее время жители разных регионов жалуются на подорожание сахара или на отсутствие его в продаже. Некоторые торговые сети ввели ограничения на продажу социально значимых товаров в одни руки, чтобы избежать возможных действий спекулянтов. Кроме того, накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца до 31 августа.

https://ria.ru/20220310/sakhar-1777553103.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

генеральная прокуратура рф, общество, россия, сахар