https://ria.ru/20220315/sakhar-1778295249.html
Генпрокуратура проверит сообщения о росте цен на сахар
Генпрокуратура проверит сообщения о росте цен на сахар - РИА Новости, 15.03.2022
Генпрокуратура проверит сообщения о росте цен на сахар
Генпрокуратура проверит сообщения о росте цен на сахар, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:36
2022-03-15T16:36
2022-03-15T19:54
генеральная прокуратура рф
общество
россия
сахар
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Генпрокуратура проверит сообщения о росте цен на сахар, сообщает пресс-служба ведомства."В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре экспертной группы по выявлению и пресечению деятельности картелей при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. В этой связи прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц", — говорится в релизе.Если нарушения выявят, прокуроры примут полный комплекс мер, чтобы пресечь создание искусственного дефицита и необоснованное завышение цен.В последнее время жители разных регионов жалуются на подорожание сахара или на отсутствие его в продаже. Некоторые торговые сети ввели ограничения на продажу социально значимых товаров в одни руки, чтобы избежать возможных действий спекулянтов. Кроме того, накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца до 31 августа.
https://ria.ru/20220310/sakhar-1777553103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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генеральная прокуратура рф, общество, россия, сахар
16:36 15.03.2022 (обновлено: 19:54 15.03.2022)
Генпрокуратура проверит сообщения о росте цен на сахар
Генпрокуратура проверит сообщения о завышении цен на сахар в 26 регионах
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Генпрокуратура проверит сообщения о росте цен на сахар, сообщает пресс-служба ведомства.
"В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре экспертной группы по выявлению и пресечению деятельности картелей при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. В этой связи прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц", — говорится в релизе.
Если нарушения выявят, прокуроры примут полный комплекс мер, чтобы пресечь создание искусственного дефицита и необоснованное завышение цен.
В последнее время жители разных регионов жалуются на подорожание сахара или на отсутствие его в продаже. Некоторые торговые сети ввели ограничения на продажу социально значимых товаров в одни руки, чтобы избежать возможных действий спекулянтов. Кроме того, накануне премьер-министр Михаил Мишустин
подписал постановление, запрещающее экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца до 31 августа.