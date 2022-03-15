https://ria.ru/20220315/sakhar-1778259462.html

Губернатор Оренбуржья возмутился из-за отсутствия сахара в магазинах

Губернатор Оренбуржья возмутился из-за отсутствия сахара в магазинах - РИА Новости, 15.03.2022

Губернатор Оренбуржья возмутился из-за отсутствия сахара в магазинах

Губернатор Денис Паслер сообщил, что обошел несколько крупных магазинов в Оренбурге и нигде не было сахара. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:16

2022-03-15T14:16

2022-03-15T14:17

общество

оренбургская область

денис паслер

сахар

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УФА, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Денис Паслер сообщил, что обошел несколько крупных магазинов в Оренбурге и нигде не было сахара."Перед заседанием правительства проехал по магазинам "Пятерочка", "Лента", "Магнит" и "Карусель" на Туркестанской, проезде Майском, Чкалова и других улицах. Картина не радует. Во всех магазинах отсутствовал сахар-песок", - написал Паслер в своем Telegram-канале.По его словам, дефицит сахара создан искусственно."То, что стране сахар есть в полном объёме, не вызывает сомнений, как и то, что сегодня этот товар используется в спекулятивных целях. Сейчас активно должны работать надзорные ведомства. Пресекать спекуляцию. Выявлять тех, кто пытается придержать товар и выйти на рынок с новыми ценами. Поручил проследить поставки сахара от производителя до оренбургских прилавков и найти всех недобросовестных участников процесса. Зарабатывать таким образом в нашем регионе мы не позволим", - заявил Паслер.В пресс-службе правительства области в свою очередь отметили, что на данный момент достигнута договоренность об оперативной поставке в Оренбургскую область дополнительно 10 тонн сахара из Мордовии и еще 40 тонн из Башкирии. "В ближайшее время он должен поступить в Оренбуржье", - поясняют власти.

https://ria.ru/20220314/sakhar-1778077466.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, оренбургская область, денис паслер, сахар