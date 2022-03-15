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Губернатор Оренбуржья возмутился из-за отсутствия сахара в магазинах - РИА Новости, 15.03.2022
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Губернатор Оренбуржья возмутился из-за отсутствия сахара в магазинах
Губернатор Оренбуржья возмутился из-за отсутствия сахара в магазинах - РИА Новости, 15.03.2022
Губернатор Оренбуржья возмутился из-за отсутствия сахара в магазинах
Губернатор Денис Паслер сообщил, что обошел несколько крупных магазинов в Оренбурге и нигде не было сахара. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:16
2022-03-15T14:17
общество
оренбургская область
денис паслер
сахар
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УФА, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Денис Паслер сообщил, что обошел несколько крупных магазинов в Оренбурге и нигде не было сахара."Перед заседанием правительства проехал по магазинам "Пятерочка", "Лента", "Магнит" и "Карусель" на Туркестанской, проезде Майском, Чкалова и других улицах. Картина не радует. Во всех магазинах отсутствовал сахар-песок", - написал Паслер в своем Telegram-канале.По его словам, дефицит сахара создан искусственно."То, что стране сахар есть в полном объёме, не вызывает сомнений, как и то, что сегодня этот товар используется в спекулятивных целях. Сейчас активно должны работать надзорные ведомства. Пресекать спекуляцию. Выявлять тех, кто пытается придержать товар и выйти на рынок с новыми ценами. Поручил проследить поставки сахара от производителя до оренбургских прилавков и найти всех недобросовестных участников процесса. Зарабатывать таким образом в нашем регионе мы не позволим", - заявил Паслер.В пресс-службе правительства области в свою очередь отметили, что на данный момент достигнута договоренность об оперативной поставке в Оренбургскую область дополнительно 10 тонн сахара из Мордовии и еще 40 тонн из Башкирии. "В ближайшее время он должен поступить в Оренбуржье", - поясняют власти.
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общество, оренбургская область, денис паслер, сахар
14:16 15.03.2022 (обновлено: 14:17 15.03.2022)
 
Губернатор Оренбуржья возмутился из-за отсутствия сахара в магазинах

Оренбургский губернатор Паслер: дефицит сахара в регионе создан искусственно

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУпаковки с сахаром
Упаковки с сахаром - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Упаковки с сахаром. Архивное фото
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УФА, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Денис Паслер сообщил, что обошел несколько крупных магазинов в Оренбурге и нигде не было сахара.
"Перед заседанием правительства проехал по магазинам "Пятерочка", "Лента", "Магнит" и "Карусель" на Туркестанской, проезде Майском, Чкалова и других улицах. Картина не радует. Во всех магазинах отсутствовал сахар-песок", - написал Паслер в своем Telegram-канале.
По его словам, дефицит сахара создан искусственно.
"То, что стране сахар есть в полном объёме, не вызывает сомнений, как и то, что сегодня этот товар используется в спекулятивных целях. Сейчас активно должны работать надзорные ведомства. Пресекать спекуляцию. Выявлять тех, кто пытается придержать товар и выйти на рынок с новыми ценами. Поручил проследить поставки сахара от производителя до оренбургских прилавков и найти всех недобросовестных участников процесса. Зарабатывать таким образом в нашем регионе мы не позволим", - заявил Паслер.
В пресс-службе правительства области в свою очередь отметили, что на данный момент достигнута договоренность об оперативной поставке в Оренбургскую область дополнительно 10 тонн сахара из Мордовии и еще 40 тонн из Башкирии. "В ближайшее время он должен поступить в Оренбуржье", - поясняют власти.
Белый сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 14:48
В Мурманской области сахар исчез с полок магазинов
 
ОбществоОренбургская областьДенис ПаслерСахар
 
 
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