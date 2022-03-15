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Патрушев призвал детально проанализировать экономические угрозы в регионах - РИА Новости, 15.03.2022
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Патрушев призвал детально проанализировать экономические угрозы в регионах
Патрушев призвал детально проанализировать экономические угрозы в регионах - РИА Новости, 15.03.2022
Патрушев призвал детально проанализировать экономические угрозы в регионах
В условиях экономической войны против России со стороны Запада в регионах важно детально проанализировать экономические угрозы, принять меры по их... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:20
2022-03-15T16:29
россия
северо-кавказский федеральный округ
грозный
николай патрушев
экономика
общество
санкции в отношении россии
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар - РИА Новости. В условиях экономической войны против России со стороны Запада в регионах важно детально проанализировать экономические угрозы, принять меры по их нейтрализации, надо держать на постоянном контроле общественно-политическую ситуацию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Экономическая война, развязанная против нашей страны затрудняет реализацию национальных проектов", - сказал Патрушев во вторник в Грозном на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в Северо-Кавказском федеральном округе РФ."Поэтому важно еще раз в регионах детально проанализировать экономические угрозы, принять меры по их нейтрализации и добиться безусловного достижения установленных в национальных проектах показателей", - подчеркнул Патрушев.По его словам, в том числе "следует критически оценить" двусторонние экономические соглашения субъектов РФ с зарубежными партнерами."Одновременно необходимо всесторонне развивать и укреплять внешнеэкономические связи с дружественными нам странами, в отношениях с которыми имеется нереализованный потенциал. И, конечно, помимо социально-экономических процессов надо держать на постоянном контроле общественно-политическую ситуацию, обеспечить занятость населения, установить жесткий контроль за ценообразованием на товары, услуги, принимать необходимые меры для сохранения стабильности и общественной безопасности", - добавил Патрушев.
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россия
северо-кавказский федеральный округ
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россия, северо-кавказский федеральный округ, грозный, николай патрушев, экономика, общество, санкции в отношении россии
16:20 15.03.2022 (обновлено: 16:29 15.03.2022)
 
Патрушев призвал детально проанализировать экономические угрозы в регионах

Патрушев: при экономической войне важно проанализировать экономические угрозы в регионах

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар - РИА Новости. В условиях экономической войны против России со стороны Запада в регионах важно детально проанализировать экономические угрозы, принять меры по их нейтрализации, надо держать на постоянном контроле общественно-политическую ситуацию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Экономическая война, развязанная против нашей страны затрудняет реализацию национальных проектов", - сказал Патрушев во вторник в Грозном на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в Северо-Кавказском федеральном округе РФ.
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"Поэтому важно еще раз в регионах детально проанализировать экономические угрозы, принять меры по их нейтрализации и добиться безусловного достижения установленных в национальных проектах показателей", - подчеркнул Патрушев.
По его словам, в том числе "следует критически оценить" двусторонние экономические соглашения субъектов РФ с зарубежными партнерами.
"Одновременно необходимо всесторонне развивать и укреплять внешнеэкономические связи с дружественными нам странами, в отношениях с которыми имеется нереализованный потенциал. И, конечно, помимо социально-экономических процессов надо держать на постоянном контроле общественно-политическую ситуацию, обеспечить занятость населения, установить жесткий контроль за ценообразованием на товары, услуги, принимать необходимые меры для сохранения стабильности и общественной безопасности", - добавил Патрушев.
 
РоссияСеверо-Кавказский Федеральный округГрозныйНиколай ПатрушевЭкономикаОбществоСанкции в отношении России
 
 
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