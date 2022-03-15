https://ria.ru/20220315/regiony-1778291420.html

Патрушев призвал детально проанализировать экономические угрозы в регионах

Патрушев призвал детально проанализировать экономические угрозы в регионах - РИА Новости, 15.03.2022

Патрушев призвал детально проанализировать экономические угрозы в регионах

В условиях экономической войны против России со стороны Запада в регионах важно детально проанализировать экономические угрозы, принять меры по их... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:20

2022-03-15T16:20

2022-03-15T16:29

россия

северо-кавказский федеральный округ

грозный

николай патрушев

экономика

общество

санкции в отношении россии

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ГРОЗНЫЙ, 15 мар - РИА Новости. В условиях экономической войны против России со стороны Запада в регионах важно детально проанализировать экономические угрозы, принять меры по их нейтрализации, надо держать на постоянном контроле общественно-политическую ситуацию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Экономическая война, развязанная против нашей страны затрудняет реализацию национальных проектов", - сказал Патрушев во вторник в Грозном на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в Северо-Кавказском федеральном округе РФ."Поэтому важно еще раз в регионах детально проанализировать экономические угрозы, принять меры по их нейтрализации и добиться безусловного достижения установленных в национальных проектах показателей", - подчеркнул Патрушев.По его словам, в том числе "следует критически оценить" двусторонние экономические соглашения субъектов РФ с зарубежными партнерами."Одновременно необходимо всесторонне развивать и укреплять внешнеэкономические связи с дружественными нам странами, в отношениях с которыми имеется нереализованный потенциал. И, конечно, помимо социально-экономических процессов надо держать на постоянном контроле общественно-политическую ситуацию, обеспечить занятость населения, установить жесткий контроль за ценообразованием на товары, услуги, принимать необходимые меры для сохранения стабильности и общественной безопасности", - добавил Патрушев.

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россия

северо-кавказский федеральный округ

грозный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, северо-кавказский федеральный округ, грозный, николай патрушев, экономика, общество, санкции в отношении россии