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При ударе "Точкой-У" по Макеевке пострадали двое детей

При ударе "Точкой-У" по Макеевке пострадали двое детей - РИА Новости, 15.03.2022

При ударе "Точкой-У" по Макеевке пострадали двое детей

Среди пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки комплексом "Точка-У" в ДНР оказались двое детей, сообщило министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T22:45

2022-03-15T22:45

2022-03-15T23:08

украина

макеевка

донецкая народная республика

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Среди пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки комплексом "Точка-У" в ДНР оказались двое детей, сообщило министерство здравоохранения республики.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о четырех пострадавших, включая ребенка."Из 4-х пострадавших 2 ребёнка: девочка 10 лет с непроникающей (тупой) травмой глаза; мальчик 16 лет с множественными осколочными ранами на лице", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 15 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 100 самолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня и 156 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html

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Севастиан Котов

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