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Пропавший в нацпарке "Таганай" турист из Перми погиб в горах
Пропавший в нацпарке "Таганай" турист из Перми погиб в горах - РИА Новости, 15.03.2022
Пропавший в нацпарке "Таганай" турист из Перми погиб в горах
Спасатели обнаружили тело пропавшего в Челябинской области туриста из Пермского края на северо-восточном склоне горы Круглица в нацпарке "Таганай", сообщили РИА РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:14
2022-03-15T16:14
2022-03-15T16:14
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ПЕРМЬ, 15 мар — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело пропавшего в Челябинской области туриста из Пермского края на северо-восточном склоне горы Круглица в нацпарке "Таганай", сообщили РИА Новости в пресс-службе Златоустовского поисково-спасательного отряда.Молодой человек 2001 года рождения утром 7 марта вышел в одиночный пеший поход по национальному парку "Таганай" и не вернулся. В его палатке остались документы, вещи и снаряжение."Спасатели обнаружили тело туриста из Перми на северо-восточном склоне горы Круглица, в 10-12 километрах от точки выхода. Сейчас из города Златоуста на место выехал дополнительный снегоход, чтобы вывезти тело до центральной усадьбы", — говорится в релизе.По словам собеседника агентства, мужчина не зарегистрировал свой туристический маршрут, поэтому поисковые работы были сложными и масштабными: привлекалась внедорожная техника и беспилотный летательный аппарат. Спасатели обследовали более 16 квадратных километров горной и таежной местности парка, 86 километров туристических маршрутов.
https://ria.ru/20220315/sochi-1778261812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, челябинская область, пермь, златоуст
Пропавший в нацпарке "Таганай" турист из Перми погиб в горах
Спасатели обнаружили тело пропавшего в Челябинской области туриста из Пермского края
ПЕРМЬ, 15 мар — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело пропавшего в Челябинской области туриста из Пермского края на северо-восточном склоне горы Круглица в нацпарке "Таганай", сообщили РИА Новости в пресс-службе Златоустовского поисково-спасательного отряда.
Молодой человек 2001 года рождения утром 7 марта вышел в одиночный пеший поход по национальному парку "Таганай" и не вернулся. В его палатке остались документы, вещи и снаряжение.
"Спасатели обнаружили тело туриста из Перми на северо-восточном склоне горы Круглица, в 10-12 километрах от точки выхода. Сейчас из города Златоуста на место выехал дополнительный снегоход, чтобы вывезти тело до центральной усадьбы", — говорится в релизе.
По словам собеседника агентства, мужчина не зарегистрировал свой туристический маршрут, поэтому поисковые работы были сложными и масштабными: привлекалась внедорожная техника и беспилотный летательный аппарат. Спасатели обследовали более 16 квадратных километров горной и таежной местности парка, 86 километров туристических маршрутов.