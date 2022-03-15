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Пропавший в нацпарке "Таганай" турист из Перми погиб в горах

Пропавший в нацпарке "Таганай" турист из Перми погиб в горах - РИА Новости, 15.03.2022

Пропавший в нацпарке "Таганай" турист из Перми погиб в горах

Спасатели обнаружили тело пропавшего в Челябинской области туриста из Пермского края на северо-восточном склоне горы Круглица в нацпарке "Таганай", сообщили РИА РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:14

2022-03-15T16:14

2022-03-15T16:14

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ПЕРМЬ, 15 мар — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело пропавшего в Челябинской области туриста из Пермского края на северо-восточном склоне горы Круглица в нацпарке "Таганай", сообщили РИА Новости в пресс-службе Златоустовского поисково-спасательного отряда.Молодой человек 2001 года рождения утром 7 марта вышел в одиночный пеший поход по национальному парку "Таганай" и не вернулся. В его палатке остались документы, вещи и снаряжение."Спасатели обнаружили тело туриста из Перми на северо-восточном склоне горы Круглица, в 10-12 километрах от точки выхода. Сейчас из города Златоуста на место выехал дополнительный снегоход, чтобы вывезти тело до центральной усадьбы", — говорится в релизе.По словам собеседника агентства, мужчина не зарегистрировал свой туристический маршрут, поэтому поисковые работы были сложными и масштабными: привлекалась внедорожная техника и беспилотный летательный аппарат. Спасатели обследовали более 16 квадратных километров горной и таежной местности парка, 86 километров туристических маршрутов.

https://ria.ru/20220315/sochi-1778261812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, челябинская область, пермь, златоуст