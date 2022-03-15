https://ria.ru/20220315/prigovor-1778271886.html

Суд смягчил приговор блогеру, во время стрима которого умерла девушка

Суд смягчил приговор блогеру, во время стрима которого умерла девушка - РИА Новости, 15.03.2022

Суд смягчил приговор блогеру, во время стрима которого умерла девушка

Первый кассационный суд снизил на один месяц срок наказания блогеру Станиславу Решетняку (Reeflay) за смерть девушки во время трансляции в интернете, сообщил... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:09

2022-03-15T15:09

2022-03-15T15:09

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

прокуратура московской области

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый кассационный суд снизил на один месяц срок наказания блогеру Станиславу Решетняку (Reeflay) за смерть девушки во время трансляции в интернете, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Кулагин."Суд смягчил срок наказания на 1 месяц, и теперь он составляет 5 лет и 11 месяцев колонии", - сказал собеседник агентства.Раменский городской суд Подмосковья в апреле 2021 года приговорил блогера к шести годам колонии строгого режима по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека". Впоследствии приговор вступил в силу.В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.Суд установил, что во время ссоры блогер избивал девушку руками по голове и телу. Она схватилась за провода компьютерной техники и уронила оборудование, прервав прямой эфир. Решетняку это не понравилось, и он, снова избив подругу, выгнал ее из дома в неотапливаемую бойлерную, затем поднял аппаратуру, продолжил прямой эфир и стал рассказывать зрителям о "недостойном поведении девушки".Согласно данным прокуратуры Московской области, девушка умерла до приезда врачей от "сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причинённой ей закрытой черепно-мозговой травмы".

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/sud-1730206386.html

https://ria.ru/20220217/bloger-1773330964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, московская область (подмосковье), россия, прокуратура московской области